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Apple iPhone 13 Pro не уступает в прочности своему предшественнику

Apple iPhone 13 Pro после падения выглядит примерно так же, как и Galaxy S21 Ultra (Изображение: PhoneBuff, YouTube)
Apple iPhone 13 Pro после падения выглядит примерно так же, как и Galaxy S21 Ultra (Изображение: PhoneBuff, YouTube)
Apple iPhone 13 Pro получил качественный корпус из нержавеющей стали с усиленным стеклом Ceramic Shield. Многочисленные испытания показали, что по надежности и прочности новинка не уступает своему предшественнику
Hannes Brecher, 🇩🇪
Apple iPhone смартфоны и всё, что связано с ними
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Если вы собираетесь купить Apple iPhone 13/Pro, то нижеприведенные видео будут полезны к просмотру, ведь из них можно узнать об уровне надежности новых флагманов Apple. Поскольку в корпусе новых моделей мало что изменилось, не удивительно, что по прочности они оказались примерно идентичны предшественникам. В то же время, увеличенный вес новых iPhone все же может привести к большим повреждениям стекла на фронтальной или тыльной стороне.

Как показывают тесты на падение на YouTube-каналах Everything Apple Pro и PhoneBuff, дисплей новых iPhone может треснуть - несмотря на использования Ceramic Shield - если он приземлится прямо на экран, и, согласно сравнению PhoneBuff, в этом плане он аналогичен Samsung Galaxy S21 Ultra. С другой стороны, прочная рамка из нержавеющей стали не получает значительных повреждений даже если уронить смартфон с высоты трех метров. Когда дело доходит до стекла на передней и задней панели, самое важное - это то, как смартфон "приземляется" на поверхность. Если удар приходится в экран, то дисплей может не пережить падение - это будет очень плохо для владельца, ведь замена экрана iPhone 13 возможна только в официальном сервисном центре Apple.

Согласно проведенным исследованиям, переднее и заднее стекло iPhone царапается инструментом, наконечник которого по твердости соответствует 7 по шкале Мооса. Стекло на камерах царапается только инструментом с твердостью 8 по шкале, что аналогично обычному стеклу.

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Источник(и)

TechRax | PhoneBuff | EverythingApplePro

Hannes Brecher
Автор исходного текста: Hannes Brecher - Senior Tech Writer - 6438 статей на Notebookcheck c 2018 года
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2470 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Hannes Brecher, 2021-09-28 (Update: 2021-09-28)

 