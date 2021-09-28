Apple iPhone 13 Pro не уступает в прочности своему предшественнику

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Если вы собираетесь купить Apple iPhone 13/Pro, то нижеприведенные видео будут полезны к просмотру, ведь из них можно узнать об уровне надежности новых флагманов Apple. Поскольку в корпусе новых моделей мало что изменилось, не удивительно, что по прочности они оказались примерно идентичны предшественникам. В то же время, увеличенный вес новых iPhone все же может привести к большим повреждениям стекла на фронтальной или тыльной стороне.

Как показывают тесты на падение на YouTube-каналах Everything Apple Pro и PhoneBuff, дисплей новых iPhone может треснуть - несмотря на использования Ceramic Shield - если он приземлится прямо на экран, и, согласно сравнению PhoneBuff, в этом плане он аналогичен Samsung Galaxy S21 Ultra. С другой стороны, прочная рамка из нержавеющей стали не получает значительных повреждений даже если уронить смартфон с высоты трех метров. Когда дело доходит до стекла на передней и задней панели, самое важное - это то, как смартфон "приземляется" на поверхность. Если удар приходится в экран, то дисплей может не пережить падение - это будет очень плохо для владельца, ведь замена экрана iPhone 13 возможна только в официальном сервисном центре Apple.

Согласно проведенным исследованиям, переднее и заднее стекло iPhone царапается инструментом, наконечник которого по твердости соответствует 7 по шкале Мооса. Стекло на камерах царапается только инструментом с твердостью 8 по шкале, что аналогично обычному стеклу.