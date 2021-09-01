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Apple iPhone 13 сможет звонить через спутники?

На смену нынешним iPhone 12 в сентябре 2021 года представят iPhone 13 (Изображение: Notebookcheck)
Серия iPhone 13, равно как и ожидаемый в ближайшие годы автомобиль от Apple, потенциально смогут держать связь со спутниками нижней орбиты Земли. Это даст возможность разговаривать и пользоваться Сетью без операторских вышек - потенциально, и вообще без оператора
Daniel R Deakin, 🇺🇸 🇫🇷 ...
iPhone Apple смартфоны и всё, что связано с ними слухи бизнес
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Источник сегодняшней новости говорит, что модели iPhone 13 [если Apple не пойдёт на поводу у суеверных покупателей и не выберет другое название] будут аппаратно способны связываться со спутниками и, таким образом, заходить в Сеть и звонить, не находясь в зоне действия операторской сети или точки доступа Wi-Fi. Если это подтвердится, у Apple и у её клиентов откроется огромное пространство для манёвра. Речь пойдёт не просто о возможности звонить в аварийной ситуации, находясь на вершине какой-нибудь безлюдной горной гряды в Австрии. Нет. Apple сможет запустить множество собственных спутников и полностью избавить своих клиентов от зависимости от сотовых операторов, таких, как Vodafone или МТС. За инновационную систему связи в новых iPhone будут отвечать компоненты от Qualcomm. Подобные же технологии могут быть встроены и в будущий электромобиль от Apple.

Неофициальные новости о том, что в Apple разрабатываются технологии связи через спутники, ходят уже несколько лет. Крайне вероятно, что плоды этой работы попадут в реальные товары уже в ближайшее время. С другой стороны, слухи о том, что Apple готовит собственную систему поиска, наподобие Google или Яндекс, тоже ходят годами - и пока подтверждения им не видно.

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Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Главный редактор (новости) - 2393 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. С тех пор меня затянул мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Сергей Тарасов
Автор перевода: Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2009 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
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Daniel R Deakin, 2021-09- 1 (Update: 2021-09- 3)

 