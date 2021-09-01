Apple iPhone 13 сможет звонить через спутники?

Серия iPhone 13, равно как и ожидаемый в ближайшие годы автомобиль от Apple, потенциально смогут держать связь со спутниками нижней орбиты Земли. Это даст возможность разговаривать и пользоваться Сетью без операторских вышек - потенциально, и вообще без оператора

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Источник сегодняшней новости говорит, что модели iPhone 13 [если Apple не пойдёт на поводу у суеверных покупателей и не выберет другое название] будут аппаратно способны связываться со спутниками и, таким образом, заходить в Сеть и звонить, не находясь в зоне действия операторской сети или точки доступа Wi-Fi. Если это подтвердится, у Apple и у её клиентов откроется огромное пространство для манёвра. Речь пойдёт не просто о возможности звонить в аварийной ситуации, находясь на вершине какой-нибудь безлюдной горной гряды в Австрии. Нет. Apple сможет запустить множество собственных спутников и полностью избавить своих клиентов от зависимости от сотовых операторов, таких, как Vodafone или МТС. За инновационную систему связи в новых iPhone будут отвечать компоненты от Qualcomm. Подобные же технологии могут быть встроены и в будущий электромобиль от Apple.

Неофициальные новости о том, что в Apple разрабатываются технологии связи через спутники, ходят уже несколько лет. Крайне вероятно, что плоды этой работы попадут в реальные товары уже в ближайшее время. С другой стороны, слухи о том, что Apple готовит собственную систему поиска, наподобие Google или Яндекс, тоже ходят годами - и пока подтверждения им не видно.