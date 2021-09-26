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iPhone 13 Pro не поддерживает 120 Гц в сторонних приложениях

120 Гц на iPhone доступны только самой Apple (Изображение: Apple)
120 Гц на iPhone доступны только самой Apple (Изображение: Apple)
Разработчик из Канады критикует Apple за отсутствие поддержки частоты обновления 120 Гц для сторонних приложений
Enrico Frahn, 🇺🇸 🇩🇪 ...
Apple iPhone
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Дисплей с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц стал одним из главных нововведений новых iPhone 13 Pro/Max. Благодаря такому улучшению, смартфоны Apple наконец отображают анимации интерфейса очень быстро и плавно.

Однако, как сообщает MacRumors, один из канадских разработчиков обнаружил довольно неприятную особенность: рендеринг анимаций с частотой 120 к/с запрещен для сторонних приложений. В данном случае плавно отображается только прокрутка и анимации перехода между приложениями, но все анимации внутри самого стороннего приложения отображаются со стандартной частотой, из-за чего на 120-Гц экране они кажутся медленными. Данное ограничение сильно портит пользовательский опыт: владелец постоянно будет видеть то сверх-плавные, то медленные анимации в интерфейсе, из-за чего будет казаться, будто iPhone временами тормозит.

Apple, как обычно, пока никак не комментирует сложившуюся вокруг ProMotion дисплея iPhone 13 Pro ситуацию. Вполне вероятно, что компания специально ввела это ограничение, чтобы улучшить автономность устройства, но есть вероятность, что это может быть банальной ошибкой. Так, ProMotion дисплей iPad Pro отображает с частотой 120 к/с все анимации, в том числе и в сторонних приложениях. Вероятно в ближайшем будущем Apple уберет это ограничение и для iPhone, иначе недовольных владельцев будет все больше.

Источник(и)

Christian Selig, MacRumors, Изображение: Apple

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Enrico Frahn
Автор исходного текста: Enrico Frahn - Автор новостей - 231 статей на Notebookcheck c 2021 года
Моя любовь к цифровым технологиям светилась ярким светом уже во времена Pentium II. Моды, разгон, коллекционирование редкого железа - с тех пор и по сей день эти занятия составляют немалую часть моей жизни. Во время учёбы в университет я заинтересовался и мобильные технологиями, ведь они могли так облегчить непростую жизнь студента! Закончив учёбу, я какое-то время работал в сфере маркетинга, занимаясь созданием цифрового материала. Ныне исследую все уголки Сети в поисках самых зажигательных и важных новостей для вас, читателей. Вне рабочего времени я интересуюсь мотоспортом, особенно - горным.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2467 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Enrico Frahn, 2021-09-26 (Update: 2021-09-26)

 