iPhone 13 Pro не поддерживает 120 Гц в сторонних приложениях

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Дисплей с поддержкой высокой частоты обновления 120 Гц стал одним из главных нововведений новых iPhone 13 Pro/Max. Благодаря такому улучшению, смартфоны Apple наконец отображают анимации интерфейса очень быстро и плавно.

Однако, как сообщает MacRumors, один из канадских разработчиков обнаружил довольно неприятную особенность: рендеринг анимаций с частотой 120 к/с запрещен для сторонних приложений. В данном случае плавно отображается только прокрутка и анимации перехода между приложениями, но все анимации внутри самого стороннего приложения отображаются со стандартной частотой, из-за чего на 120-Гц экране они кажутся медленными. Данное ограничение сильно портит пользовательский опыт: владелец постоянно будет видеть то сверх-плавные, то медленные анимации в интерфейсе, из-за чего будет казаться, будто iPhone временами тормозит.

Apple, как обычно, пока никак не комментирует сложившуюся вокруг ProMotion дисплея iPhone 13 Pro ситуацию. Вполне вероятно, что компания специально ввела это ограничение, чтобы улучшить автономность устройства, но есть вероятность, что это может быть банальной ошибкой. Так, ProMotion дисплей iPad Pro отображает с частотой 120 к/с все анимации, в том числе и в сторонних приложениях. Вероятно в ближайшем будущем Apple уберет это ограничение и для iPhone, иначе недовольных владельцев будет все больше.