Бывший разработчик QuickTime проводит реверс-инжиниринг платформы Apple M1 в надежде сделать ее открытой
Apple всегда делала большие ставки на чипы собственного производства и, надо сказать, недавний переход на ARM-чипсет M1 полностью оправдал эту стратегию. Стоит отметить, что далеко не все уверовали в M1, как в полноценную мобильную платформу для ноутбуков и настольных компьютеров, и в этом плане Apple действительно еще предстоит дорабатывать свои решения - в частности, компания занимается оптимизацией macOS и приложений под нее. Однако, никто не отрицает высочайший уровень энергоэффективности M1 и высокое качества сопутствующего программного обеспечения, которое Apple под него разрабатывает. Несмотря на столь громкий успех, Apple пока-что не спешит делать архитектуру собственной платформы открытой, что позволило бы сделать ее совместимой с такими ОС, как Windows и Linux - это, как ни крути, сдерживает распространение устройств на M1. В такой ситуации единственный способ сделать M1 доступным для всех - это провести полный реверс-инжиниринг архитектуры платформы, что, мягко говоря, совершенно незаконно. Удивительно, но этот факт совершенно не смутил Мэйнарда Хендли (Maynard Handley, один из разработчиков видео-формата Apple QuickTime), который выложил в Сеть PDF-документ с собственным исследованием кастомной ARM-архитектуры Apple.
Документ, получивший название “M1 Exploration” на данный момент достиг версии 0.70 и в том числе содержит данные от нескольких других исследователей и энтузиастов, которые решили участвовать во "взломе" M1, используя диагностические данные, тесты и углубленный анализ патентов. Свою лепту внесла и команда разработчиков, которой удалось запустить Linux на M1.
Мнение Apple по поводу такого рода исследований закрытой платформы пока остается неизвестным. Отсутствие реакции можно списать на то, что информация в документе пока далеко не полная, но количество участников данного исследования неустанно растет. Более того, вполне вероятно, что накопившиеся данные помогут разработчикам ускорить реверс-инжиниринг и грядущих поколений M1 (предполагаемые M1X и M2).