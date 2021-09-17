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Бывший разработчик QuickTime проводит реверс-инжиниринг платформы Apple M1 в надежде сделать ее открытой

Архитектура Apple M1 может стать открытой
Архитектура Apple M1 может стать открытой
Чрезвычайно мощный и эффективный процессор Apple M1 вскоре может получить совместимость с Android и Windows, причем вовсе не за счет усилий Google и Microsoft. Невозможное может воплотиться в реальность благодаря стараниям Мэйнарда Хендли (Maynard Handley) - одного из разработчиков формата Apple QuickTime, который решил провести реверс-инжиниринг ARM-платформы M1, в надежде сделать ее архитектуру открытой
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Apple ARM ноутбуки MacBook Софт
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Apple всегда делала большие ставки на чипы собственного производства и, надо сказать, недавний переход на ARM-чипсет M1 полностью оправдал эту стратегию. Стоит отметить, что далеко не все уверовали в M1, как в полноценную мобильную платформу для ноутбуков и настольных компьютеров, и в этом плане Apple действительно еще предстоит дорабатывать свои решения - в частности, компания занимается оптимизацией macOS и приложений под нее. Однако, никто не отрицает высочайший уровень энергоэффективности M1 и высокое качества сопутствующего программного обеспечения, которое Apple под него разрабатывает. Несмотря на столь громкий успех, Apple пока-что не спешит делать архитектуру собственной платформы открытой, что позволило бы сделать ее совместимой с такими ОС, как Windows и Linux - это, как ни крути, сдерживает распространение устройств на M1. В такой ситуации единственный способ сделать M1 доступным для всех - это провести полный реверс-инжиниринг архитектуры платформы, что, мягко говоря, совершенно незаконно. Удивительно, но этот факт совершенно не смутил Мэйнарда Хендли (Maynard Handley, один из разработчиков видео-формата Apple QuickTime), который выложил в Сеть PDF-документ с собственным исследованием кастомной ARM-архитектуры Apple.

Документ, получивший название “M1 Exploration” на данный момент достиг версии 0.70 и в том числе содержит данные от нескольких других исследователей и энтузиастов, которые решили участвовать во "взломе" M1, используя диагностические данные, тесты и углубленный анализ патентов. Свою лепту внесла и команда разработчиков, которой удалось запустить Linux на M1.

Мнение Apple по поводу такого рода исследований закрытой платформы пока остается неизвестным. Отсутствие реакции можно списать на то, что информация в документе пока далеко не полная, но количество участников данного исследования неустанно растет. Более того, вполне вероятно, что накопившиеся данные помогут разработчикам ускорить реверс-инжиниринг и грядущих поколений M1 (предполагаемые M1X и M2).

Источник(и)

M1 Exploration

Tom's Hardware

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Bogdan Solca
Автор исходного текста: Bogdan Solca - Senior Tech Writer - 1566 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: Facebook
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2455 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Bogdan Solca, 2021-09-17 (Update: 2021-09-17)

 