Первые тесты подсистемы Android на Windows 11 демонстрируют производительность уровня Snapdragon 865

Microsoft начала внутреннее тестирование подсистемы Windows для Android на закрытых сборках ОС. Судя по данным из Geekbench тесты проводились на ARM и x86-устройствах

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D Printing , 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , E-Mobility , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Human 2.0 , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

Официальный выход Windows 11, запланированный на 5 октября, все ближе. Во время анонса ОС в июне Microsoft заявила поддержку приложений Android в качестве новой функции. Планировалось, что приложения станут доступны сразу после релиза через собственный магазин Microsoft и Amazon Appstore, однако позже компания отложила нововведение на следующий год. При этом, сразу после официального релиза Windows 11 возможность запуска Android-приложений станет доступна на тестовых сборках, а прямо сейчас данная функция проходит проверку на внутренних закрытых сборках Microsoft.

Уже сейчас ссылка на Amazon Appstore появилась в магазине Microsoft, но она не имеет никакого функционала и является просто заготовкой на будущее. В любом случае, когда соответствующий функционал все-таки появится в операционной системе, пользователи смогут самостоятельно скачивать APK приложения и устанавливать их в обход магазинов. Правда, адекватная работа приложений в таком случае не гарантируется, ведь многим из них необходимо наличие дополнительных сервисов Google, которых в Windows не будет.

Для запуска приложений будет использоваться технология Intel Bridge, которая будет перекомпилировать код ARM в x86. Первые тесты производительности подсистемы Windows для Android уже появились на Geekbench, а значит Microsoft в данный момент проводит первые проверки на закрытых сборках ОС.

Судя по данным в Geekbench, тестирование проводилось на различных устройствах и даже платформах: x86 и ARM. Модели процессоров устройств скрыты и отображается только количество ядер: 8, 12 и 20 для x86-систем и одно 8-ядерное ARM-устройство. Вполне вероятно, что это были процессоры Intek 11 и 12 поколения, хотя 20-ядерников среди них нет.

Теперь о производительности: одно из устройств на базе ARM процессора выдало 828 баллов в однопоточном 3047 баллов в многопоточном тесте, в то время как неизвестный 20-ядерный x86 процессор обеспечил результат в 571 балл и 4908 баллов соответственно. Уровень производительности ARM-устройства примерно аналогичен Qualcomm Snapdragon 865, что довольно неплохо. В то же время, результаты x86-устройств говорят о том, что Intel Bridge будет приводить к потере производительности в сравнении с нативным ARM.

Пока-что рано делать окончательные выводы, ведь у Microsoft впереди долгий путь оптимизации подсистемы Windows для Android, итоги которой мы увидим не ранее следующего года.