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Первые тесты подсистемы Android на Windows 11 демонстрируют производительность уровня Snapdragon 865

Поддержка приложений Android в Windows 11 проходит тестирование (Изображение: Microsoft)
Поддержка приложений Android в Windows 11 проходит тестирование (Изображение: Microsoft)
Microsoft начала внутреннее тестирование подсистемы Windows для Android на закрытых сборках ОС. Судя по данным из Geekbench тесты проводились на ARM и x86-устройствах
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Официальный выход Windows 11, запланированный на 5 октября, все ближе. Во время анонса ОС в июне Microsoft заявила поддержку приложений Android в качестве новой функции. Планировалось, что приложения станут доступны сразу после релиза через собственный магазин Microsoft и Amazon Appstore, однако позже компания отложила нововведение на следующий год. При этом, сразу после официального релиза Windows 11 возможность запуска Android-приложений станет доступна на тестовых сборках, а прямо сейчас данная функция проходит проверку на внутренних закрытых сборках Microsoft.

Уже сейчас ссылка на Amazon Appstore появилась в магазине Microsoft, но она не имеет никакого функционала и является просто заготовкой на будущее. В любом случае, когда соответствующий функционал все-таки появится в операционной системе, пользователи смогут самостоятельно скачивать APK приложения и устанавливать их в обход магазинов. Правда, адекватная работа приложений в таком случае не гарантируется, ведь многим из них необходимо наличие дополнительных сервисов Google, которых в Windows не будет.

Для запуска приложений будет использоваться технология Intel Bridge, которая будет перекомпилировать код ARM в x86. Первые тесты производительности подсистемы Windows для Android уже появились на Geekbench, а значит Microsoft в данный момент проводит первые проверки на закрытых сборках ОС.

Судя по данным в Geekbench, тестирование проводилось на различных устройствах и даже платформах: x86 и ARM. Модели процессоров устройств скрыты и отображается только количество ядер: 8, 12 и 20 для x86-систем и одно 8-ядерное ARM-устройство. Вполне вероятно, что это были процессоры Intek 11 и 12 поколения, хотя 20-ядерников среди них нет.

Теперь о производительности: одно из устройств на базе ARM процессора выдало 828 баллов в однопоточном 3047 баллов в многопоточном тесте, в то время как неизвестный 20-ядерный x86 процессор обеспечил результат в 571 балл и 4908 баллов соответственно. Уровень производительности ARM-устройства примерно аналогичен Qualcomm Snapdragon 865, что довольно неплохо. В то же время, результаты x86-устройств говорят о том, что Intel Bridge будет приводить к потере производительности в сравнении с нативным ARM. 

Пока-что рано делать окончательные выводы, ведь у Microsoft впереди долгий путь оптимизации подсистемы Windows для Android, итоги которой мы увидим не ранее следующего года.

Geekbench, результаты теста Windows 11 Android subsystem на ARM (Изображение: Geekbench)
Geekbench, результаты теста Windows 11 Android subsystem на ARM (Изображение: Geekbench)
Geekbench, результаты теста Windows 11 Android subsystem на x86 (Изображение: Geekbench)
Geekbench, результаты теста Windows 11 Android subsystem на x86 (Изображение: Geekbench)

Источник(и)

Windows Latest (1), (2)

Geekbench

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Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Новостной редактор - 1392 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я - клеточный и молекулярный биолог, но компьютеры всегда были важной частью моей жизни, прямо со времени самого первого моего ПК. В нём был 266-мегагерцевый Celeron,16 МБ RAM и жёсткий диск скромной ёмкостью 2 ГБ. С тех пор жизнь изменилась, и мои интересы тоже. Я воочию наблюдал переход от дискет и команд в DOS к облачной инфраструктуре и соцсетям, и считаю, что мне повезло. Но лучшее наверняка ждёт впереди, по мере того, как облачные технологии и ИИ получат дополнительное развитие. В то время, когда я не разрабатываю лекарство от рака, я читаю и пишу про новые технологии или разбираю-собираю очередной компьютер, ноутбук.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2458 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2021-09-20 (Update: 2021-09-20)

 