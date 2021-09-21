Microsoft Office 2021 выйдет вместе с Windows 11: подписка больше не требуется
Корпорация Microsoft анонсировала в своем блоге, что вместе с Windows 11 выйдет еще один обновленный продукт: Office 2021. Ждать до 5 октября осталось совсем недолго, но на самом деле у некоторых пользователей уже есть доступ к новому офисному пакету: скорее всего Office LTSC 2021, который распространяется среди корпоративных клиентов, представляет собой точную копию нового Office 2021.
Новый "офис", как всегда, будет доступен в нескольких редакциях:
- Microsoft Office Home and Student 2021
- Microsoft Office Home and Business 2021
- Microsoft Visio Standard 2021
- Microsoft Visio Professional 2021
- Microsoft Project Standard 2021
- Microsoft Project Professional 2021
К счастью, Office 2021 не будет эксклюзивом для Windows 11 и также будет доступен для macOS и Windows 10. Более того, Microsoft пообещала выпускать 32-битную версию пакета для тех, кому она необходима. Стоимость лицензионных версий будет аналогична пакету 2019 года выпуска, а подписка Microsoft 365 больше не нужна - отличные новости!
К сожалению, в своем анонсе Microsoft не сообщила ничего о нововведениях, которые будут ждать пользователей Office 2021. Предварительно известно лишь то, что в новом "офисе" по умолчанию будет использоваться новый шрифт, а также будет улучшена функция XLOOKUP и мгновенный поиск.