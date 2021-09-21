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Microsoft Office 2021 выйдет вместе с Windows 11: подписка больше не требуется

За Microsoft Office больше не придется платить каждый месяц (Изображение: Microsoft)
За Microsoft Office больше не придется платить каждый месяц (Изображение: Microsoft)
Microsoft анонсировала Office 2021 - популярный офисный пакет станет доступен одновременно с Windows 11. Хорошая новость для всех пользователей: подписка больше не нужна
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Windows Софт
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Корпорация Microsoft анонсировала в своем блоге, что вместе с Windows 11 выйдет еще один обновленный продукт: Office 2021. Ждать до 5 октября осталось совсем недолго, но на самом деле у некоторых пользователей уже есть доступ к новому офисному пакету: скорее всего Office LTSC 2021, который распространяется среди корпоративных клиентов, представляет собой точную копию нового Office 2021.

Новый "офис", как всегда, будет доступен в нескольких редакциях:

  • Microsoft Office Home and Student 2021
  • Microsoft Office Home and Business 2021
  • Microsoft Visio Standard 2021
  • Microsoft Visio Professional 2021
  • Microsoft Project Standard 2021
  • Microsoft Project Professional 2021

К счастью, Office 2021 не будет эксклюзивом для Windows 11 и также будет доступен для macOS и Windows 10. Более того, Microsoft пообещала выпускать 32-битную версию пакета для тех, кому она необходима. Стоимость лицензионных версий будет аналогична пакету 2019 года выпуска, а подписка Microsoft 365 больше не нужна - отличные новости!

К сожалению, в своем анонсе Microsoft не сообщила ничего о нововведениях, которые будут ждать пользователей Office 2021. Предварительно известно лишь то, что в новом "офисе" по умолчанию будет использоваться новый шрифт, а также будет улучшена функция XLOOKUP и мгновенный поиск.

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор новостей - 4126 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2458 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-09-21 (Update: 2021-09-21)

 