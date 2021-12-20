Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Очередное обновление Windows 11 приблизило окончательный отказ от классической панели управления

Microsoft понемногу убивает классическую панель управления в Windows 11 (Изображение: Microsoft)
Microsoft понемногу убивает классическую панель управления в Windows 11 (Изображение: Microsoft)
Microsoft перенесла часть настроек Windows 11 из панели управления в современный раздел Параметры. Столь важное изменение заметили в сборке Windows 11 Insider build 22509
Fawad Murtaza, 🇺🇸 🇫🇷 ...
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Microsoft уже многие годы постепенно убирает классическую Панель управления подальше от глаз пользователя. Все началось в Windows 8, но удаление/преобразование столь важной составляющей операционной системы - нелегкая задача. С выходом Windows 10, Microsoft еще на один шаг приблизилась к своей задумке, создав новый раздел Параметры, что стал заменой (не во всех случаях) классической панели. К запуску Windows 11 корпорация продолжила постепенно переносить функции и параметры из панели управления в новый раздел.

Судя по сборке Insider build 22509, корпорация перенесла расширенные настройки сетевого доступа и обнаружения в раздел Параметры Windows 11. Кроме того, некоторые сетевые настройки и параметры устройств теперь автоматически открываются в разделе Параметры, даже если вы вызвали их из классической панели управления. Функция отката обновлений, кстати, теперь тоже доступна только в современном разделе.

Совершенно очевидно, что в Microsoft продолжают понемногу избавляться от устаревших элементов интерфейса и частей ОС в Windows 11, но на удобстве использования в текущий переходный период это сказывается не лучшим образом. Как бы там ни было, пользователям стоит понимать, что в один прекрасный день классическую Панель управления вовсе удалят из системы.

Источник(и)

Windows Central, The Verge

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Azure - облачные услуги от Microsoft (Изображение: Microsoft)
Microsoft отразила атаку DDoS интенсивностью 2.4 Тб/с 13/10/2021
За Microsoft Office больше не придется платить каждый месяц (Изображение: Microsoft)
Microsoft Office 2021 выйдет вместе с Windows 11: подписка больше не требуется 21/09/2021
Surface Pro 7 Plus получил немало обновлений относительно Surface Pro 7 (Изображение: Microsoft)
В компании Microsoft решили выпустить Surface Pro 7 Plus вместо Surface Pro 8 12/01/2021
Fawad Murtaza
Автор исходного текста: Fawad Murtaza - Tech Writer - 41 статей на Notebookcheck c 2021 года
contact me via: LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2579 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 12 > Очередное обновление Windows 11 приблизило окончательный отказ от классической панели управления
Fawad Murtaza, 2021-12-20 (Update: 2021-12-20)

 