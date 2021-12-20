Очередное обновление Windows 11 приблизило окончательный отказ от классической панели управления

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Microsoft уже многие годы постепенно убирает классическую Панель управления подальше от глаз пользователя. Все началось в Windows 8, но удаление/преобразование столь важной составляющей операционной системы - нелегкая задача. С выходом Windows 10, Microsoft еще на один шаг приблизилась к своей задумке, создав новый раздел Параметры, что стал заменой (не во всех случаях) классической панели. К запуску Windows 11 корпорация продолжила постепенно переносить функции и параметры из панели управления в новый раздел.

Судя по сборке Insider build 22509, корпорация перенесла расширенные настройки сетевого доступа и обнаружения в раздел Параметры Windows 11. Кроме того, некоторые сетевые настройки и параметры устройств теперь автоматически открываются в разделе Параметры, даже если вы вызвали их из классической панели управления. Функция отката обновлений, кстати, теперь тоже доступна только в современном разделе.

Совершенно очевидно, что в Microsoft продолжают понемногу избавляться от устаревших элементов интерфейса и частей ОС в Windows 11, но на удобстве использования в текущий переходный период это сказывается не лучшим образом. Как бы там ни было, пользователям стоит понимать, что в один прекрасный день классическую Панель управления вовсе удалят из системы.