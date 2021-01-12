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В компании Microsoft решили выпустить Surface Pro 7 Plus вместо Surface Pro 8

Новый планшет поставляется с более современной аппаратной платформой, но купить его смогут не все желающие
Alex Alderson, 🇺🇸 🇮🇹 ...
Windows 2-в-1 Tiger Lake планшеты сенсорный
Внешне Surface Pro 7 Plus - это всё тот же Surface Pro 7 (Изображение: Microsoft)

Сюрприз. Вместо ожидаемого Surface Pro 8 анонсирован Surface Pro 7 Plus. Корпус остался прежним, но поставляется с более современными компонентами.

Согласно доступным данным, планшет будет продаваться c 15 января по цене от 899 долларов США - причём исключительно корпоративным клиентам и сегменту образования. Указанная дата относится только к США, пришествие этой модели в другие англоговорящие страны (Канаду, Великобританию, Австралию, возможно, Новую Зеландию, Филиппины и далее) ожидается позже. Вероятно, будут и поставки в некоторые страны ЕС. Точных сведений про мировую доступность в продаже пока нет, более того, даже на американском и канадском сайтах Microsoft о новинке пока нет никакого упоминания. Что касается России, планшеты и ноутбуки Microsoft по-прежнему продаются лишь на "сером" рынке и вряд ли с приходом нового Surface ситуация изменится.

Ключевые характеристики Surface Pro 7+

  • Экран 12.3 дюйма, IPS, 2736 на 1824 точек
  • один USB-A, один USB-C без поддержки Thunderbolt, аудиовыход 3.5 мм, гнездо Surface Connect
  • 15-ваттовые процессоры Tiger Lake (Core i3-1115G4, Core i5-1135G7, Core i7-1165G7) со встроенными видеопроцессорами Intel
  • до 32 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на SSD
  • цена от $899.99 [почти 67000 российских рублей по курсу на день выхода материала] за процессор Core i3, 8 ГБ RAM и SSD вместительностью 128 ГБ
  • выделенный отсек для быстрой замены SSD типоразмера M.2 22x30 (как у Surface Pro X) плюс отдельная площадка для карт micro-SD
  • аккумулятор на 50.4 ватт-часа
  • в моделях с LTE не предлагается топовый процессор и самое большое количество оперативной / постоянной памяти, плюс нет слота для карт micro-SD
Если бы замена SSD была столь простой во всех планшетах и ноутбуках (Изображение: Microsoft)
Если бы замена SSD была столь простой во всех планшетах и ноутбуках (Изображение: Microsoft)

Источник(и)

Microsoft

The Verge

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Alex Alderson, 2021-01-12 (Update: 2021-01-12)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 