В компании Microsoft решили выпустить Surface Pro 7 Plus вместо Surface Pro 8

Новый планшет поставляется с более современной аппаратной платформой, но купить его смогут не все желающие

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Сюрприз. Вместо ожидаемого Surface Pro 8 анонсирован Surface Pro 7 Plus. Корпус остался прежним, но поставляется с более современными компонентами.

Согласно доступным данным, планшет будет продаваться c 15 января по цене от 899 долларов США - причём исключительно корпоративным клиентам и сегменту образования. Указанная дата относится только к США, пришествие этой модели в другие англоговорящие страны (Канаду, Великобританию, Австралию, возможно, Новую Зеландию, Филиппины и далее) ожидается позже. Вероятно, будут и поставки в некоторые страны ЕС. Точных сведений про мировую доступность в продаже пока нет, более того, даже на американском и канадском сайтах Microsoft о новинке пока нет никакого упоминания. Что касается России, планшеты и ноутбуки Microsoft по-прежнему продаются лишь на "сером" рынке и вряд ли с приходом нового Surface ситуация изменится.

Ключевые характеристики Surface Pro 7+