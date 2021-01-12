В компании Microsoft решили выпустить Surface Pro 7 Plus вместо Surface Pro 8
Сюрприз. Вместо ожидаемого Surface Pro 8 анонсирован Surface Pro 7 Plus. Корпус остался прежним, но поставляется с более современными компонентами.
Согласно доступным данным, планшет будет продаваться c 15 января по цене от 899 долларов США - причём исключительно корпоративным клиентам и сегменту образования. Указанная дата относится только к США, пришествие этой модели в другие англоговорящие страны (Канаду, Великобританию, Австралию, возможно, Новую Зеландию, Филиппины и далее) ожидается позже. Вероятно, будут и поставки в некоторые страны ЕС. Точных сведений про мировую доступность в продаже пока нет, более того, даже на американском и канадском сайтах Microsoft о новинке пока нет никакого упоминания. Что касается России, планшеты и ноутбуки Microsoft по-прежнему продаются лишь на "сером" рынке и вряд ли с приходом нового Surface ситуация изменится.
Ключевые характеристики Surface Pro 7+
- Экран 12.3 дюйма, IPS, 2736 на 1824 точек
- один USB-A, один USB-C без поддержки Thunderbolt, аудиовыход 3.5 мм, гнездо Surface Connect
- 15-ваттовые процессоры Tiger Lake (Core i3-1115G4, Core i5-1135G7, Core i7-1165G7) со встроенными видеопроцессорами Intel
- до 32 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ на SSD
- цена от $899.99 [почти 67000 российских рублей по курсу на день выхода материала] за процессор Core i3, 8 ГБ RAM и SSD вместительностью 128 ГБ
- выделенный отсек для быстрой замены SSD типоразмера M.2 22x30 (как у Surface Pro X) плюс отдельная площадка для карт micro-SD
- аккумулятор на 50.4 ватт-часа
- в моделях с LTE не предлагается топовый процессор и самое большое количество оперативной / постоянной памяти, плюс нет слота для карт micro-SD