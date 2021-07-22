Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Windows 10 все-таки получит поддержку DirectStorage, но с урезанным функционалом

DirectStorage будет доступен на Windows 10 (Изображение: Microsoft)
DirectStorage будет доступен на Windows 10 (Изображение: Microsoft)
Все интересующиеся грядущим релизом Windows 11 пользователи будут рады узнать, что одна из основных функций новой ОС - DirectStorage - все-таки появится и в текущей Windows 10. Ускоренная загрузка игр станет доступна для всех версий Windows 10 от выпуска 1909 и выше, но у Windows 11 все равно будет преимущество в скорости загрузки за счет улучшений системы хранения данных
Bogdan Solca, 🇺🇸 🇪🇸 ...
игры и всё связанное с ними GPU хранение данных Windows
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Протокол NVMe позволил значительно увеличить скорость и производительность при работе с накопителями, но все мы до сих пор не используем его полные возможности. Скорость загрузки ОС и запуска игр у NVME SSD значительно выше, че у SATA SSD, но все же программная реализация всего что отвечает за работу накопителей в ОС Windows пока-что не идеальна. Microsoft доказала это на реальном примере, реализовав технологию DirectStorage в собственной игровой приставке Xbox Series X. В итоге, скорость запуска игр и загрузки уровней возросла в 40 раз по сравнению со старыми Xbox на базе HDD. Для сравнения, у современных ПК с NVMe накопителями скорость загрузки игр всего в 1.5 - 3 раза выше. Тем не менее, с выходом Windows 11 Microsoft пообещала внедрить технологию DirectStorage и на компьютеры. Поначалу в Microsoft утверждали, что инновационная технология будет доступна только в Windows 11, но недавно передумали и пообещали реализовать DirectStorage и для Windows 10. При этом сообщается, что в Windows 11 технология все равно будет работать быстрее, так как в этой версии ОС разработчики полностью переписали систему хранения данных.

Поддержка технологии на Windows 10 будет реализована при помощи тандема DirectX 12 Agility SDK и DirectStorage SDK, причем работать все будет только на версии ОС 1909 или выше.

Стоит отметить, что наличие поддержки DirectStorage в играх будет также зависеть от их разработчиков, которые должны будут добавить ее через DirectX 12 Ultimate SDK. 

Источник(и)

Microsoft

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Закруглённое окно опций и Пуск по центру.... неужели - правда?
Сегодня мы установили 'утёкшую' Windows 11. Вот, что вышло 15/06/2021
Windows 10X не выйдет никогда, выйдет ли Surface Neo? (Изображение: Microsoft)
Windows 10X действительно попала под нож, Surface Neo с его двумя экранами может попасть туда же 19/05/2021
Microsoft дала покупателям большую свободу выбора в новом Surface Laptop 4 (Изображение: Microsoft)
Microsoft представила Surface Laptop 4 в двух версиях на AMD Ryzen и Intel Tiger Lake 14/04/2021
Surface Pro 7 Plus получил немало обновлений относительно Surface Pro 7 (Изображение: Microsoft)
В компании Microsoft решили выпустить Surface Pro 7 Plus вместо Surface Pro 8 12/01/2021
Bogdan Solca
Автор исходного текста: Bogdan Solca - Senior Tech Writer - 1532 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: Facebook
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2021 07 > Windows 10 все-таки получит поддержку DirectStorage, но с урезанным функционалом
Bogdan Solca, 2021-07-22 (Update: 2021-07-22)

 