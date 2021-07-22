Windows 10 все-таки получит поддержку DirectStorage, но с урезанным функционалом
Протокол NVMe позволил значительно увеличить скорость и производительность при работе с накопителями, но все мы до сих пор не используем его полные возможности. Скорость загрузки ОС и запуска игр у NVME SSD значительно выше, че у SATA SSD, но все же программная реализация всего что отвечает за работу накопителей в ОС Windows пока-что не идеальна. Microsoft доказала это на реальном примере, реализовав технологию DirectStorage в собственной игровой приставке Xbox Series X. В итоге, скорость запуска игр и загрузки уровней возросла в 40 раз по сравнению со старыми Xbox на базе HDD. Для сравнения, у современных ПК с NVMe накопителями скорость загрузки игр всего в 1.5 - 3 раза выше. Тем не менее, с выходом Windows 11 Microsoft пообещала внедрить технологию DirectStorage и на компьютеры. Поначалу в Microsoft утверждали, что инновационная технология будет доступна только в Windows 11, но недавно передумали и пообещали реализовать DirectStorage и для Windows 10. При этом сообщается, что в Windows 11 технология все равно будет работать быстрее, так как в этой версии ОС разработчики полностью переписали систему хранения данных.
Поддержка технологии на Windows 10 будет реализована при помощи тандема DirectX 12 Agility SDK и DirectStorage SDK, причем работать все будет только на версии ОС 1909 или выше.
Стоит отметить, что наличие поддержки DirectStorage в играх будет также зависеть от их разработчиков, которые должны будут добавить ее через DirectX 12 Ultimate SDK.