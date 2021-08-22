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Windows XP исполняется 20 лет

Теплый ламповый компьютер на Windows XP
Теплый ламповый компьютер на Windows XP
Послезавтра, 24 августа, Windows XP исполняется 20 лет. Несмотря на столь внушительный возраст, эта операционная система используется на миллионах компьютеров, хотя ее доля на рынке очень мала - менее 1%
Codrut Nistor, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес Windows PC и всё, что связано с ним
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На момент выхода современной ОС Windows 10 в 2015 году, цикл поддержки Windows XP уже был окончен. В наши дни Windows 10 уже готовится уступить место Windows 11 - финальная версия которой должна выйти осенью - но старая Windows XP все еще не готова уйти навсегда. В отличие от Microsoft, миллионы людей все еще пользуются старой доброй "хрюшкой".

Довольно интересный факт: Windows XP была представлена 24 августа 2001 года и официально вышла в октябре - как раз в это время в наши дни ожидается релиз финальной версии Windows 11. По словам занимавшего тогда в Microsoft пост главы разработки Windows XP Иэна Макдональда, (Iain McDonald, LinkedIn), "Для команды разработки XP стала воплощением всех не реализованных в Windows2000 планов. Последняя создавалась для корпоративных пользователей с высокими требованиями, а XP подарила эту высокую стабильность обычным потребителям."

Windows XP стала первой версией ОС от Microsoft, которая не была основана на MS-DOS и/или ядре Windows 95, чем, в общем-то, и объясняется ее хваленая (на те времена) стабильность. В итоге XP абсолютно спокойно пережила выход Windows Vista в 2007, но рыночная доля ее в те годы начала падать. По данным NetMarketShare и StatCounter, на сегодняшний день показатели XP очень скромные (от 0.32% до 0.59%), но в количественном выражении это миллионы активных машин.

Какова жизнь пользователей Windows XP в 2021? Учитывая отсутствие обновлений безопасности и несовместимость с подавляющей частью современных приложений - счастливыми и довольными их не назовешь. Так почему же такое огромное количество людей все еще используют старую ОС? Да, многие из активных компьютеров - это банкоматы и прочие устройства компаний, которые не желают переходить на современные ОС по своим соображениям, но все же есть среди этих миллионов и обычные домашние пользователи. Если у вас есть догадки на эту тему или вы сами являетесь обладателем домашнего компьютера на Windows XP - милости просим в комментарии, нам очень интересно ваше мнение! 

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Codrut Nistor
Автор исходного текста: Codrut Nistor - Senior Tech Writer - 5448 статей на Notebookcheck c 2013 года
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2437 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Codrut Nistor, 2021-08-22 (Update: 2021-08-22)

 