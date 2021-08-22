Windows XP исполняется 20 лет
На момент выхода современной ОС Windows 10 в 2015 году, цикл поддержки Windows XP уже был окончен. В наши дни Windows 10 уже готовится уступить место Windows 11 - финальная версия которой должна выйти осенью - но старая Windows XP все еще не готова уйти навсегда. В отличие от Microsoft, миллионы людей все еще пользуются старой доброй "хрюшкой".
Довольно интересный факт: Windows XP была представлена 24 августа 2001 года и официально вышла в октябре - как раз в это время в наши дни ожидается релиз финальной версии Windows 11. По словам занимавшего тогда в Microsoft пост главы разработки Windows XP Иэна Макдональда, (Iain McDonald, LinkedIn), "Для команды разработки XP стала воплощением всех не реализованных в Windows2000 планов. Последняя создавалась для корпоративных пользователей с высокими требованиями, а XP подарила эту высокую стабильность обычным потребителям."
Windows XP стала первой версией ОС от Microsoft, которая не была основана на MS-DOS и/или ядре Windows 95, чем, в общем-то, и объясняется ее хваленая (на те времена) стабильность. В итоге XP абсолютно спокойно пережила выход Windows Vista в 2007, но рыночная доля ее в те годы начала падать. По данным NetMarketShare и StatCounter, на сегодняшний день показатели XP очень скромные (от 0.32% до 0.59%), но в количественном выражении это миллионы активных машин.
Какова жизнь пользователей Windows XP в 2021? Учитывая отсутствие обновлений безопасности и несовместимость с подавляющей частью современных приложений - счастливыми и довольными их не назовешь. Так почему же такое огромное количество людей все еще используют старую ОС? Да, многие из активных компьютеров - это банкоматы и прочие устройства компаний, которые не желают переходить на современные ОС по своим соображениям, но все же есть среди этих миллионов и обычные домашние пользователи. Если у вас есть догадки на эту тему или вы сами являетесь обладателем домашнего компьютера на Windows XP - милости просим в комментарии, нам очень интересно ваше мнение!