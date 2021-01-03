Windows 7 работает на 100 млн компьютеров. Вопреки всему
К концу ушедшего, 2020 года Windows 7 была установлена на одном Windows-компьютере из шести. Об этом говорят данные нескольких источников. В основном для составления отчёта использовалась статистика Интернет-посещений.
Всё это - несмотря на то, как активно Microsoft, Intel, AMD и многие другие компании старались заставить родную для нас ОС уйти по собственному желанию. Они делали это разными способами. Запускали процесс обновления до Windows 10, не спрашивая пользователя. Прекращали выпуск драйверов. Задерживали важные обновления. Вносили ненужные модификации в BIOS/UEFI, которые препятствовали установке Windows 7 на новые компьютеры. И так далее.
Стоит отметить, что как минимум миллион из упомянутых 100 миллионов - это компьютеры в российских казённых учреждениях (школы, больницы, отделения МЧС и так далее). Покупка новой компьютерной техники в этих организациях проводится редко, а технический уровень ИТ-персонала не всегда достаточен, чтобы провести апгрейд до Windows 10. Есть и те, кто сознательно не хочет такого апгрейда.
Ещё доподлинно известно, что некоторые немецкие государственные структуры отказались переходить на Windows 8 и Windows 10. В данный момент они платят Microsoft немалые деньги за то, чтобы продолжать получать критически важные обновления для Windows 7 до 2023 года. Как дело пойдёт далее, пока не ясно. Но, по крайней мере, многие производители антивирусов и несколько производителей браузеров также продолжают поддерживать свои разработки для этой ОС.
Почему Windows 7 и Windows XP до сих пор популярны?
Эти операционные системы просто были сделаны с душой, да простит читатель за ненаучный термин. Всё в них, от встроенных образцов музыки и до бесчисленных мелких настроек, создавалось для комфорта пользователей. Windows 10 на фоне этого - пример безликости, тем более, что с точки зрения возможностей эта ОС совсем недалеко ушла от Windows 7 и в некоторых моментах, вроде качества перевода на русский и удобства системы обновлений, вовсе уступает.
Где и как взять официальную Windows 7 в 2021 году?
Насколько известно автору этих строк, Windows 7 по-прежнему предлагается к загрузке с глубоко запрятанной страницы на сайте Microsoft. Для загрузки образа требуется только чистый, не скомпрометированный лицензионный ключ. Его можно достать тремя путями.
- Найти в ломбарде старый компьютер с лицензионной наклейкой. Нас интересует именно наклейка с ключом, железо пойдёт бонусом. Но здесь никто ничего не гарантирует
- Купить за несколько тысяч рублей лицензию на профессиональную Windows 10, после чего обратиться в службу поддержки Microsoft с просьбой обменять лицензию на Windows 7 по причине наличия у вас ПО, совместимого исключительно с той ОС.
- Тем, кто имеет платную учётную запись разработчика ПО под системы Microsoft, предоставляется доступ ко всем образам прежних ОС, не ограничиваясь семёркой и даже XP. Но подписка обойдётся недёшево.