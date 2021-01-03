Windows 7 работает на 100 млн компьютеров. Вопреки всему

Через 10 дней - 14 января - будет год, как в MS прекратили поддержку одной из лучших ОС в мире

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , Alder Lake , AMD , Android , Apple , ARM , аудио , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё связанное с ним , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy Note , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё связанное с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel Evo / Project Athena , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , Linux / Unix , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , слухи , Ryzen (Zen) , безопасность , для умного дома , смартфоны и всё связанное с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) NSFW

К концу ушедшего, 2020 года Windows 7 была установлена на одном Windows-компьютере из шести. Об этом говорят данные нескольких источников. В основном для составления отчёта использовалась статистика Интернет-посещений.

Всё это - несмотря на то, как активно Microsoft, Intel, AMD и многие другие компании старались заставить родную для нас ОС уйти по собственному желанию. Они делали это разными способами. Запускали процесс обновления до Windows 10, не спрашивая пользователя. Прекращали выпуск драйверов. Задерживали важные обновления. Вносили ненужные модификации в BIOS/UEFI, которые препятствовали установке Windows 7 на новые компьютеры. И так далее.

Стоит отметить, что как минимум миллион из упомянутых 100 миллионов - это компьютеры в российских казённых учреждениях (школы, больницы, отделения МЧС и так далее). Покупка новой компьютерной техники в этих организациях проводится редко, а технический уровень ИТ-персонала не всегда достаточен, чтобы провести апгрейд до Windows 10. Есть и те, кто сознательно не хочет такого апгрейда.

Ещё доподлинно известно, что некоторые немецкие государственные структуры отказались переходить на Windows 8 и Windows 10. В данный момент они платят Microsoft немалые деньги за то, чтобы продолжать получать критически важные обновления для Windows 7 до 2023 года. Как дело пойдёт далее, пока не ясно. Но, по крайней мере, многие производители антивирусов и несколько производителей браузеров также продолжают поддерживать свои разработки для этой ОС.

Почему Windows 7 и Windows XP до сих пор популярны?

Эти операционные системы просто были сделаны с душой, да простит читатель за ненаучный термин. Всё в них, от встроенных образцов музыки и до бесчисленных мелких настроек, создавалось для комфорта пользователей. Windows 10 на фоне этого - пример безликости, тем более, что с точки зрения возможностей эта ОС совсем недалеко ушла от Windows 7 и в некоторых моментах, вроде качества перевода на русский и удобства системы обновлений, вовсе уступает.

Где и как взять официальную Windows 7 в 2021 году?

Насколько известно автору этих строк, Windows 7 по-прежнему предлагается к загрузке с глубоко запрятанной страницы на сайте Microsoft. Для загрузки образа требуется только чистый, не скомпрометированный лицензионный ключ. Его можно достать тремя путями.