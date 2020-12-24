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Acer готовится представить игровой ноутбук Nitro 5 с процессором AMD Ryzen 7 5800H и видеокартой Nvidia RTX 3080

AMD Ryzen 7 5800H Nvidia RTX 3080 будут доступны в обновленном Acer Nitro 5 (Изображение: Acer и Nvidia)
AMD Ryzen 7 5800H Nvidia RTX 3080 будут доступны в обновленном Acer Nitro 5 (Изображение: Acer и Nvidia)
На выставке CES 2021, которая пройдет в январе грядущего года, многие производители представят обновленные игровые ноутбуки. Среди них, по слухам, будет и Acer Nitro 5 на Ryzen 7 5800H и GeForce RTX 3080.
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Cezanne (Zen 3) видеокарты GeForce игры и всё связанное с ними ноутбуки

В Сети обнаружилась утечка с характеристиками одного из первых ноутбуков на процессоре AMD Cezanne с видеокартой Nvidia Ampere. Речь идет о новом Acer Nitro 5, который засветился на сайте у немецкого ритейлера ElectronicPartner. Ожидается, что официальный анонс целого ряда аналогичных моделей от Acer других производителей произойдет на выставке CES 2021. Мероприятие пройдет полностью в онлайн-режиме с 11 по 14 января.

Согласно данным от упомянутого ритейлера, Acer будет предлагать модель Nitro 5 с процессором AMD Ryzen 7 5800H и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080. Объем видеопамяти у последней составляет 8 ГБ, а количество CUDA-ядер - 6144 штуки. К сожалению, детальных характеристик GeForce RTX 3080 не приводится.

Сам же ноутбук получит 144-Гц дисплей с матовым покрытием и диагональю 17.3 дюйма. Соотношение сторон у данной IPS панели будет стандартное - 16:9. Дополнительно упоминается, что ноутбук комплектуется адаптером питания мощностью 180 Вт и весит 2.7 кг.

(Изображение: EP)
(Изображение: EP)
(Изображение: EP)

Источник(и)

EP на ITHome, @momomo_us, Tom's Hardware, Videocardz

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Alex Alderson, 2020-12-24 (Update: 2020-12-24)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 