Acer готовится представить игровой ноутбук Nitro 5 с процессором AMD Ryzen 7 5800H и видеокартой Nvidia RTX 3080

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В Сети обнаружилась утечка с характеристиками одного из первых ноутбуков на процессоре AMD Cezanne с видеокартой Nvidia Ampere. Речь идет о новом Acer Nitro 5, который засветился на сайте у немецкого ритейлера ElectronicPartner. Ожидается, что официальный анонс целого ряда аналогичных моделей от Acer других производителей произойдет на выставке CES 2021. Мероприятие пройдет полностью в онлайн-режиме с 11 по 14 января.

Согласно данным от упомянутого ритейлера, Acer будет предлагать модель Nitro 5 с процессором AMD Ryzen 7 5800H и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080. Объем видеопамяти у последней составляет 8 ГБ, а количество CUDA-ядер - 6144 штуки. К сожалению, детальных характеристик GeForce RTX 3080 не приводится.

Сам же ноутбук получит 144-Гц дисплей с матовым покрытием и диагональю 17.3 дюйма. Соотношение сторон у данной IPS панели будет стандартное - 16:9. Дополнительно упоминается, что ноутбук комплектуется адаптером питания мощностью 180 Вт и весит 2.7 кг.