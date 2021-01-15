CES 2021 | Acer оснастила игровой Predator Helios 300 видеокартой Nvidia RTX 3080 и 240-Гц дисплеем
Acer также вложила усилия в CES 2021, показав обновленный 15-дюймовй Predator Helios 300 PH315-53. Внешне ноутбук практически идентичен предшественнику. Даже набор портов не изменился: USB type-C, три USB Type-, HDMI, mini-DisplayPort, гигабитный Ethernet, комбинированный аудио разъем и разъем питания на задней стороне.
Производитель не уточнил, на каких процессорах работает новый Intel Core i7-10750H Processor - Benchmarks and SpecsPredator Helios 300 - вероятно, они такие же, как у предшественника. В то же время, графическая подсистема получила апгрейд: теперь ноутбук доступен с топовой мобильной Nvidia RTX 3080. Объем ОЗУ у модели составляет 32 ГБ DDR4, а FHD IPS дисплей получил прибавку в частоте обновления до 240 Гц.
Дополнительно сообщается, что время отклика дисплея составляет 3 мс при включенном разгоне (LCD Overdrive). Ноутбук также получил встроенную акустику DTS:X Ultra Audio с симуляцией объемного звучания - надеемся, что она действительно лучше, чем у предыдущей модели.
Acer ничего не сообщает о батарее Helios 300, а значит модель по-прежнему будет иметь АКБ на 59 Вт⋅ч. Для улучшения охлаждения ноутбука производитель использует новые вентиляторы Aeroblade 3D и технологию CoolBoost. На прилавки магазинов обновленный Predator должен поступить в марте 2021 по цене от €1499 (~$1819).
Источник(и)
Acer