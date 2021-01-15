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CES 2021 | Acer оснастила игровой Predator Helios 300 видеокартой Nvidia RTX 3080 и 240-Гц дисплеем

Обновленный Helios 300: выглядит по старому, играется по новому (Изображение: Acer)
Обновленный Helios 300: выглядит по старому, играется по новому (Изображение: Acer)
Обновленный 15-дюймовый игровой ноутбук Acer Predator Helios 300 можно запросто перепутать с его предшественником, так как внешне он не изменился. Благодаря новому дисплею и видеокарте, игровой процесс будет еще более плавным
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Acer также вложила усилия в CES 2021, показав обновленный 15-дюймовй Predator Helios 300 PH315-53. Внешне ноутбук практически идентичен предшественнику. Даже набор портов не изменился: USB type-C, три USB Type-, HDMI, mini-DisplayPort, гигабитный Ethernet, комбинированный аудио разъем и разъем питания на задней стороне.

Производитель не уточнил, на каких процессорах работает новый Intel Core i7-10750H Processor - Benchmarks and SpecsPredator Helios 300 - вероятно, они такие же, как у предшественника. В то же время, графическая подсистема получила апгрейд: теперь ноутбук доступен с топовой мобильной Nvidia RTX 3080. Объем ОЗУ у модели составляет 32 ГБ DDR4, а FHD IPS дисплей получил прибавку в частоте обновления до 240 Гц. 

Дополнительно сообщается, что время отклика дисплея составляет 3 мс при включенном разгоне (LCD Overdrive). Ноутбук также получил встроенную акустику DTS:X Ultra Audio с симуляцией объемного звучания - надеемся, что она действительно лучше, чем у предыдущей модели.

Acer ничего не сообщает о батарее Helios 300, а значит модель по-прежнему будет иметь АКБ на 59 Вт⋅ч. Для улучшения охлаждения ноутбука производитель использует новые вентиляторы Aeroblade 3D и технологию CoolBoost. На прилавки магазинов обновленный Predator должен поступить в марте 2021 по цене от €1499 (~$1819).

"Новый" Helios 300 PH315-53 (Изображение: Acer)
"Новый" Helios 300 PH315-53 (Изображение: Acer)

Источник(и)

Acer

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Deirdre O'Donnell, 2021-01-15 (Update: 2021-01-15)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 