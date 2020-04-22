Acer Nitro 5 2020 будет доступен с процессорами AMD Ryzen 4000, но мощные видеокарты будут только у версии на Intel
Недавно Acer анонсировала появление обновленной модели Nitro 5 с процессорами Intel Comet Lake H (Core i7-10750H). Сегодня производитель представил еще и версию на AMD Ryzen 4000: старшая конфигурация получит восьмиядерный Ryzen 7 4800H.
Так как Acer Nitro 5 принадлежит к мультимедийному и игровому классу одновременно, у него имеется дискретная видеокарта. В случае версии на Intel самая производительная конфигурация оснащается Nvidia GeForce RTX 2060. Однако, версия на AMD, к великому разочарованию, ее не получит. Вместо RTX у AMD версии модели будет максимум Nvidia GeForce GTX 1650 Ti – это новая и вполне достойная видеокарта, но она в любом случае уступает RTX моделям. Кроме того, версия на AMD будет доступна только в 15 дюймах, в то время как версия на Intel будет выпускаться и в 17 дюймах. Мы снова видим пример того, как производители, которые все-таки выпускают ноутбуки на AMD, сознательно ухудшают или урезают их характеристики в сравнении с собственными моделями на Intel.
Acer Nitro 5 2020 поступит в продажу в июне. Стартовая стоимость версий на Intel и AMD одинаковая - €899.
Источник(и)
Acer