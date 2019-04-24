Более доступные ноутбуки на процессорах Intel 9 поколения: Acer Nitro 5, MSI G-серии и Lenovo Legion
Acer Nitro 5
Кроме топовой линейки Predator Helios 700, Acer представит также серию Acer Nitro. В частности, ноутбук Nitro 5 будет выпускаться в 15,6 и 17,3 дюймах, а его главным отличием от Nitro 7 станет отсутствие столь высокой частоты обновления (144 Гц) и быстрого времени отклика (3 мс) дисплея. Тем не менее, Nitro 5 оснащён процессором 9-го поколения Core i7-9750H и графическим ускорителем GeForce GTX 1650.
Для сравнения, более старые конфигурации были ограничены процессором Coffee Lake-H Core i7-8750H и видеокартой GTX 1050 Ti или устаревшей Radeon RX 560X. Более того, даже рамки экрана в Nitro 5 стали меньше, чем у предшественников, а по цене он сможет конкурировать с Asus TUF FX505/FX705 или с линейками GF/GP от MSI (о них речь пойдёт далее). Стоимость Nitro 5 составит $800, что на $200 дешевле, чем Nitro 7, но пока что новинка доступна лишь в США, а в других регионах она появится лишь со следующего месяца с ценником €1000.
MSI GF, GL, GP, GE, GS и GT-серии
Компания MSI тоже не отстаёт от своих конкурентов: она планирует освежить всё семейство игровых ноутбуков новыми процессорами Core i7 и Core i9 9-го поколения, а также графическими ускорителями GeForce GTX 1650/1660 Ti. Уделяя внимание последним, тайваньский производитель обещает увеличение производительности до 50% при переходе с GTX 1050/1050 Ti на GTX 1650/1660 Ti.
Модели топового уровня (GE, GS и GT, которые, кстати, совсем не дешевы) наверняка получат процессор Core i9, в то время как младшие (GP, GL и GF) обойдутся чуть дешевым Core i7-9750H. Кстати, дисплей топовых моделей, например, GS65 получит частоту обновления 240 Гц, так же, как в недавно анонсированных Aorus 15 и Blade 15. Кроме того, новые устройства из серий GP и GL получили индивидуальную RGB-подсветку клавиш, тогда как предшественники обладали только однозонной или настраиваемой многозонной подсветкой.
А вот дизайн корпуса останется таким же, как у предшественников, поскольку MSI пока не готова представить новое решение. Возможно, потому, что обновлённый внешний вид получил другой ноутбук компании – 17,3-дюймовый Prestige P75, наследник 15,6-дюймового P65.
Интересно, что в отличие от Asus, использовавшей в своих TUF FX505 и FX705 процессоры AMD Ryzen, MSI предпочла комплектующие от Intel. Видимо, тесные партнёрские отношения между компаниями повлияли на выбор процессоров для ноутбуков G-серии.
Lenovo Legion Y540, Y740, Y7000 и Y7000p
Процессоры Intel 9-го поколения и видеокарты GTX Turing не оставили равнодушной и Lenovo, которая занялась обновлением бюджетных Legion Y540 и Legion Y7000, а также более продвинутых Legion Y740. Линейки Legion 540 и Legion Y740 состоят из 15,6-дюймовых и 17,3-дюймовых решений, в то время как Legion Y7000 представлен только 15,6-дюймовой версией.
Дизайн устройств, как и в случае с MSI, останется прежним. Поэтому не лишним будет ознакомиться с нашими обзорами Legion Y530, 15,6-дюймового Y740, 17,3-дюймового Y740 и 15,6-дюймового Y7000, чтобы узнать больше о каждой модели.
Все вышеупомянутые модели теперь будут оснащены процессорами Core i7-9750H и видеокартами GeForce GTX 1650/1660 Ti вместо прошлогодних Core i7-8750H и GTX 1050 соответственно. Однако, есть также сведения, что Y540 и Y7000 получат графический ускоритель RTX 2060, а Y740 – RTX 2080 Max-Q.
Lenovo также представит модель Legion Y7000p в дополнение к Y7000, в которой красная подсветка клавиатуры заменена на белую, что явно оценят многие пользователи. В остальном же, оба ноутбука абсолютно идентичны между собой.
15,6-дюймовый Y540 и 17,3-дюймовый Y540 будут выпущены в мае и июне с ценниками $1209 и $1269 соответственно, а 15,6-дюймовый и 17,3-дюймовый Y740 выйдут в мае по цене $1609 и $1669 соответственно. Y7000p также появится в мае по более доступной стартовой стоимости в $1199.
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Пресс релизы Acer, MSI и Lenovo