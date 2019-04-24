Более доступные ноутбуки на процессорах Intel 9 поколения: Acer Nitro 5, MSI G-серии и Lenovo Legion

MSI GF, GL, GP, GE, GS и GT-серии

Компания MSI тоже не отстаёт от своих конкурентов: она планирует освежить всё семейство игровых ноутбуков новыми процессорами Core i7 и Core i9 9-го поколения, а также графическими ускорителями GeForce GTX 1650/1660 Ti. Уделяя внимание последним, тайваньский производитель обещает увеличение производительности до 50% при переходе с GTX 1050/1050 Ti на GTX 1650/1660 Ti.

Модели топового уровня (GE, GS и GT, которые, кстати, совсем не дешевы) наверняка получат процессор Core i9, в то время как младшие (GP, GL и GF) обойдутся чуть дешевым Core i7-9750H. Кстати, дисплей топовых моделей, например, GS65 получит частоту обновления 240 Гц, так же, как в недавно анонсированных Aorus 15 и Blade 15. Кроме того, новые устройства из серий GP и GL получили индивидуальную RGB-подсветку клавиш, тогда как предшественники обладали только однозонной или настраиваемой многозонной подсветкой.

А вот дизайн корпуса останется таким же, как у предшественников, поскольку MSI пока не готова представить новое решение. Возможно, потому, что обновлённый внешний вид получил другой ноутбук компании – 17,3-дюймовый Prestige P75, наследник 15,6-дюймового P65.

Интересно, что в отличие от Asus, использовавшей в своих TUF FX505 и FX705 процессоры AMD Ryzen, MSI предпочла комплектующие от Intel. Видимо, тесные партнёрские отношения между компаниями повлияли на выбор процессоров для ноутбуков G-серии.