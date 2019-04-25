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Редактор MS Paint был спасен от забвения (снова)

Старый знакомый интерфейс никуда не денется. (Изображение: Softonic)
Старый знакомый интерфейс никуда не денется. (Изображение: Softonic)
Microsoft объявила о планах наконец-то убрать приложение Paint из будущих версий Windows. Однако, как и в прошлый раз, компания столкнулась с давлением со стороны пользователей, которые требовали сохранить любимую старую утилиту для рисования. Впоследствии выяснилось, что она останется в новой версии Windows, известной как «1903».
by Deirdre O Donnell, 25.04.2019
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Около 2 лет назад признание и любовь пользователей по всему миру спасли программу Paint от полного исчезновения из пакета Microsoft. Компания планировала убрать старое приложение в обновлении 2017 года «Creators Update»; однако отзывы, полученные по этому вопросу, заставили руководство отказаться от принятого решения.

Тем не менее, нет никакой гарантии, что корпорация из Редмонда (штат Вашингтон) не повторит попытку в новой версии Windows. Однако, пока что ситуация с Paint кажется вполне стабильной: Брэндон Лебланк (Brandon LeBlanc), старший менеджер программы Windows Insider, объявил, что приложение будет включено в предстоящее обновление ОС.

Майское обновление 2019 года будет известно, как Windows 10 1903. Лебланк также заявил, что Paint «пока что» останется частью экосистемы Microsoft. Таким образом, 34-летняя программа, запомнившаяся многим с детства, всё ещё находит место в новой ОС.

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Deirdre O Donnell, 2019-04-25 (Update: 2019-04-26)

 