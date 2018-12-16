Корпорация Microsoft предложила патент устройства для людей с болезнью Паркинсона
Как известно, болезнь Паркинсона связна с дрожанием конечностей, что очень усложняет выполнение ежедневной работы и взаимодействие с окружающим миром. Тем не менее, уже создан ряд предметов, облегчающих жизнь людей, больных этим недугом: специальные ложки, умные часы и т.д. Корпорация Microsoft решила пополнить этот список устройством под названием Wearable device.
Заявка была подана ещё в июне прошлого года, однако ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) официально зарегистрировало её лишь сейчас. Суть работы предложенного устройства заключается в фиксации конечности и стабилизации её движений с помощью специального датчика и массива полупроводников. Работать аппарат будет на аккумуляторе, так что заряда должно хватать на целые сутки.
Wearable device можно будет подключать к смартфону, чтобы легко управлять последним. Однако промедления с регистрацией патента вызывают опасения по поводу того, как скоро он окажется в продаже и доведет ли Microsoft начатое до конца.