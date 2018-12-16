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Корпорация Microsoft предложила патент устройства для людей с болезнью Паркинсона

Предложенный Microsoft патент должен облегчить людям с болезнью Паркинсона взаимодействие со смартфонами (Изображение: rb.ru)
Предложенный Microsoft патент должен облегчить людям с болезнью Паркинсона взаимодействие со смартфонами (Изображение: rb.ru)
Одна из крупнейших в мире корпораций разработала патент устройства, которое поможет людям, страдающим болезнью Паркинсона, оптимизировать работу со смартфоном. Для этого нужно будет лишь подключить данный аппарат к своему телефону.
by Alina Bakhvalova, 16.12.2018

Как известно, болезнь Паркинсона связна с дрожанием конечностей, что очень усложняет выполнение ежедневной работы и взаимодействие с окружающим миром. Тем не менее, уже создан ряд предметов, облегчающих жизнь людей, больных этим недугом: специальные ложки, умные часы и т.д. Корпорация Microsoft решила пополнить этот список устройством под названием Wearable device.

Заявка была подана ещё в июне прошлого года, однако ведомство по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) официально зарегистрировало её лишь сейчас. Суть работы предложенного устройства заключается в фиксации конечности и стабилизации её движений с помощью специального датчика и массива полупроводников. Работать аппарат будет на аккумуляторе, так что заряда должно хватать на целые сутки.

Wearable device можно будет подключать к смартфону, чтобы легко управлять последним. Однако промедления с регистрацией патента вызывают опасения по поводу того, как скоро он окажется в продаже и доведет ли Microsoft начатое до конца.

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Alina Bakhvalova, 2018-12-16 (Update: 2018-12-16)

 