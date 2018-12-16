Тест трассировки лучей 3DMark Port Royal был испытан на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti
Не так давно мы упоминали о GALAX GOC Grand Final, где должно было пройти первое испытание теста 3DMark Port Royal. Все прошло успешно, а с результатами, полученными в ходе тестирования, можно ознакомиться по ссылке. Напомним, что в процессе создания Port Royal принимали участие такие гиганты электроники как AMD, Intel, Nvidia и другие.
Стоит упомянуть, что проверка теста трассировки лучей в реальном времени Port Royal производилась на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti. Лучший результат (в среднем 51,25 к/c) удалось получить специалисту по разгону из Швеции Тобиасу Бергстрёму (Tobias Bergström). Его видеокарта была снабжена жидкостной системой охлаждения с применением жидкого азота. Технические характеристики системы включали: процессор Core i9-9900K, тактовую частоту графического ядра GALAX RTX 2080 Ti в 2640 МГц и частоту памяти – 2088 МГц.
К сожалению, доподлинно неизвестно в каком разрешении запускался тестовый пакет, однако, по данным ресурса Wccftech, оно составляло 1440 пикселей. Пользователи 3DMark Advanced и 3DMark Professional уже с 8 января следующего года смогут приобрести Port Royale всего за $3, также тест будет доступен в новом пакете 3DMark Advanced Edition.