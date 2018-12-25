AMD не дремлет: скоро мы увидим процессоры Ryzen 3000 и новые видеокарты Radeon RX
Согласно информации с сайта Wccftech, AMD готовится показать линейку ЦПУ Ryzen 3000, среди которых появятся модели, изготовленные по 7-нм техпроцессу на архитектуре Zen 2 (для сравнения, сейчас используется архитектура Zen+), имеющие до 16 ядер и более высокую частоту работы. Кроме того, вместе с процессорами выйдет и новый чипсет AMD X570, однако совместимость с актуальными платами также должна сохраниться.
В модельном ряду Ryzen 3000 нашлось место и для гибридных процессоров семейства Picasso: созданные на архитектуре Zen+ со встроенными графическими ускорителями Vega эти процессоры будут иметь до четырёх ядер с восемью потоками. Как известно, некоторые из этих моделей (Ryzen 3000U) анонсированы для использования в ноутбуках.
Поистине неожиданной оказалась новость о графических ускорителях Radeon RX, поскольку выхода видеокарт на базе Navi нужно ждать ещё полгода. Следовательно, анонсированная новинка создана по 7-нм техпроцессу на графическом процессоре Vega и предназначена для потребительского сегмента. Возможно, нас также ждёт появление линейки Vega II с более топовыми устройствами, однако об этом пока рано говорить.