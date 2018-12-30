Новый Год уже близко! Принимайте поздравления от Notebookcheck!
Уже близиться канун нового года, потому хотелось бы обратиться к нашим дорогим читателям.
Для начала, хотелось бы поблагодарить всех и каждого за интерес к Notebookcheck. Очень приятно знать, что наши усилия не пропадают даром и мы действительно можем сделать что-то полезное. Мы благодарим вас за позитивные отзывы, которые придают нам сил и за замечания, которые помогают нам стать лучше.
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым Годом и желаем больше поводов для радости в году грядущем. Пусть мир вокруг вас будет наполнен светом и добром. Счастья вам и вашим близким!
Каждый верит, что в это прекрасное время года происходят чудеса. И если мы можем загадать желание, то нам хотелось бы, чтобы каждый "электронный друг" найденный на страницах нашего сайта верой и правдой служил своим будущим владельцам.
Дружная команда Notebookcheck-RU
- Сергей Тарасов
- Антон Авдюшкин
- Алина Бахвалова