JerryRigEverything выпустил свой собственный ТОП устройств 2018 года

Новый год мы начинаем с рейтинга наиболее прочных смартфонов, среди всех минувших новинок 2018 года, от видеоблогера JerryRigEverything.

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Пару дней назад на известном YouTube-канале JerryRigEverything было опубликовано видео с топом наиболее износостойких и пригодных для ремонта смартфонов, выпущенных в 2018 году. В итоге, самым прочным был признан Kyocera Duraforce Pro 2, относящийся к классу защищённых смартфонов. Однако, без похвалы не остались также такие бюджетники как Nokia 7 Plus и Xiaomi Pocophone F1.

Не обошлось, конечно же, и без «проигравших»: наименее прочными оказались Oppo Find X (он вовсе вышел из строя во время теста), а также Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro (они сумели сохранить свой функционал). Ну, и конечно iPad Pro, о котором мы писали ранее, пусть и не относится к смартфонам, но побил все рекорды прочности в плохом смысле этого слова.

Следующим важным критерием является ремонтопригодность устройства, что, в принципе, сводится к цене такого ремонта. Следовательно, наиболее легкой процедурой замены экрана, которую вы сможете даже произвести самостоятельно, могут похвастаться Nokia 7 Plus и Nokia 6.1. А вот самым дорогим станет ремонт (а точнее, замена заднего стекла) в iPhone XS Max, который обойдётся примерно в $600. Для сравнения, аналогичное стекло для Galaxy S9 обойдётся всего в $17 на Amazon.

Кроме того, автор блога поделился своим мнением касательно смартфонов с самым оригинальным дизайном, среди которых выделил Pixel 3 Transparent Edition, Razer Phone 2 и LG G7. А самым инновационным смартфоном 2018 года JerryRigEverything признал Vivo Nex S Clear Edition.