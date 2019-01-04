Новая рабочая станция ASUS ProArt PA90 будет доступна уже весной 2019 года
Хотя выставка CES 2019 ещё не началась, информация о новинках этого года уже понемногу начала всплывать. Среди прочего появились подробности о рабочей станции ASUS ProArt PA90. Венцом её начинки станет восьмиядерный процессор Intel Coffee Lake-S Refresh.
Кроме того, в устройстве будет использован набор системной логики Intel Z390, а что касается аппаратных особенностей, то станция оснащена системой жидкостного охлаждения, а также механизмом, который автоматически открывает верхнюю крышку при нагреве свыше 80 °C. Также ASUS ProArt PA90 получит беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ac с поддержкой Bluetooth 5.0, два порта Thunderbolt 3 и четыре видеовыхода DisplayPort 1.4.
А вот самое интересное - модель процессора - пока неизвестна точно, предположительно роль ЦП будет играть Intel Core i7-9700K либо Core i9-9900K. Неизвестной пока остается и точная модель видеокарты, но это может быть Nvidia Quadro P4000 или Quadro P2000. Объем и тип ОЗУ известны (SO-DIMM DDR4 64 ГБ), но не сообщаются остальные характеристики (может быть как DDR4-2666, так и DDR4-2133). Подсистема хранения будет состоять из двух твердотельных накопителей формата M.2 и одного 2.5-дюймового жёсткого диска.
Внешние габариты рабочей станции составляют 176 x 176 x 365 мм, а вес - 5,8 кг. В продажу она поступит в ближайшие месяцы, ориентировочно в марте текущего года. Цена ASUS ProArt PA90 составит около €2500.