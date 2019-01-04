Xiaomi PowerBank 3: High Version сможет подзарядить даже ноутбук
Примерно через неделю стартуют продажи нового портативного аккумулятора Xiaomi PowerBank 3: High Version, который, как сам поддерживает быструю зарядку (45 Вт), так и обеспечивает таковую для других подключённых устройств. Кстати, самой приятной особенностью новинки станет возможность подзарядки не только смартфонов и планшетов, но и ноутбуков Xiaomi, MacBook, а также игровой приставки Switch.
Емкость нового аккумулятора составляет 20 000 мАч, а время полного заряда зависит от скорости зарядки конкретного устройства: при 10 Вт потребуется около 11 часов, а при 45 Вт будет достаточно 4,5 часов. PowerBank 3 также может питать устройства во время собственной зарядки.
Для примера, можно подключить свой смартфон и заряжать его в режимах 5 В/2,4 А, 9 В/2 А либо 12 В/1,5 А в портах USB-A. Если же подключить сразу два устройства, то, в итоге мы получим для каждого по 5 В/3 А. Однако, в разъеме USB-C при это по-прежнему будет доступна максимальная мощность в 45 Вт. Уже с 11 января в Китае новинку можно будет приобрести по приятной цене в $29.