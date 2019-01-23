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Xiaomi вырывается вперёд, демонстрируя рабочий прототип складного смартфона и не только

Второй сюрприз от Xiaomi - новый Pocophone F2 (Изображение: Igeekphone)
Второй сюрприз от Xiaomi - новый Pocophone F2 (Изображение: Igeekphone)
Как оказалось, утечки информации не врали и Xiaomi действительно усиленно работала над новым прототипом смартфона со складным экраном, который сегодня засветился в известной китайской соцсети. Однако и про другие свои суббренды компания не забыла, так что некоторые подробности о Pocophone F2 уже попали в Сеть.
by Alina Bakhvalova, 23.01.2019

Народная мудрость говорит: «Слухом земля полнится» - и это абсолютная правда. Более того, правдивыми оказались слухи и утечки видео, демонстрирующие первый смартфон от Xiaomi со складным экраном. Сегодня в самую популярную китайскую соцсеть Weibo выложили видео, где президент компании Лин Бин (Lin Bin) в непринуждённой обстановке демонстрирует работу новинки.

Смартфон получит одно из двух названий: Mi Mix Flex либо Mi Dual Flex. Кстати, второе явно является отсылкой к необычному дизайну устройства, который не слепо копирует Royole FlexPai, а является чем-то уникальным в своём роде. Кроме того, президент Xiaomi сопроводил видео комментарием, в котором прямо поинтересовался, нравится ли пользователям такой дизайн и стоит ли начинать массовое производство, поскольку адаптация MIUI и разработка механизма сгибаемого экрана полностью завершены (что, впрочем, итак видно в видео).


Что ж, Xiaomi решили не дожидаться MWC 2019 для презентации своей главной новинки, однако это не значит, что у компании нет козыря в рукаве. Наоборот, приемник нашумевшего Pocophone F1 в лице нового F2 получит, как говорится, самые топовые комплектующие, а это: процессор Snapdragon 855 (возможно, даже с модулем 5G!), экран на 6,4 дюйма, двойную фронтальную камеру с датчиками на 15 и 8 МП, и тройную основную на 38, 16 и 24 МП, а также аккумулятор на 4500 мАч.

Естественно, не обойдётся без сканера отпечатка пальца, вмонтированного в экран, улучшенной технологии распознавания лица (в темноте), прочного стекла Gorrilla Glass, быстрой зарядки Quick Charge 4.0, ИК-порта, NFC, Bluetooth 5.0 и USB-C. Из необычного добавится технология жидкостного охлаждения, на месте останется 3,5 мм аудио разъем и появится защита по стандарту IP68. Всё это обойдётся на старте в $440.

Собственно, вот, чем Xiaomi занимается на досуге – проектирует новые невозможные смартфоны. Кстати, касаемо новинки со складным экраном, вполне естественно ожидать, что её ценник не превысит заоблачные €2000 (как их прямой конкурент Samsung за Galaxy Fold), однако стоимость такого флагмана наверняка будет немаленькой.

Источник(и)

ixbt (Mi Mix Flex или Mi Dual Flex)

ixbt (Pocophone F2)

Как скрыть фронтальную камеру и как...
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Alina Bakhvalova, 2019-01-23 (Update: 2019-01-23)

 