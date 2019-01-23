Xiaomi вырывается вперёд, демонстрируя рабочий прототип складного смартфона и не только





Что ж, Xiaomi решили не дожидаться MWC 2019 для презентации своей главной новинки, однако это не значит, что у компании нет козыря в рукаве. Наоборот, приемник нашумевшего Pocophone F1 в лице нового F2 получит, как говорится, самые топовые комплектующие, а это: процессор Snapdragon 855 (возможно, даже с модулем 5G!), экран на 6,4 дюйма, двойную фронтальную камеру с датчиками на 15 и 8 МП, и тройную основную на 38, 16 и 24 МП, а также аккумулятор на 4500 мАч.

Естественно, не обойдётся без сканера отпечатка пальца, вмонтированного в экран, улучшенной технологии распознавания лица (в темноте), прочного стекла Gorrilla Glass, быстрой зарядки Quick Charge 4.0, ИК-порта, NFC, Bluetooth 5.0 и USB-C. Из необычного добавится технология жидкостного охлаждения, на месте останется 3,5 мм аудио разъем и появится защита по стандарту IP68. Всё это обойдётся на старте в $440.

Собственно, вот, чем Xiaomi занимается на досуге – проектирует новые невозможные смартфоны. Кстати, касаемо новинки со складным экраном, вполне естественно ожидать, что её ценник не превысит заоблачные €2000 (как их прямой конкурент Samsung за Galaxy Fold), однако стоимость такого флагмана наверняка будет немаленькой.