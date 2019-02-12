Суббренд ZTE решил напомнить о себе, представив тизер нового складного смартфона. Однако на нём виднеется лишь слоган "Flex Your Life", который не даёт 100%-ной гарантии, что речь идёт именно о смартфоне, но мы-то итак знаем, что будут показывать самые известные компании в Барселоне на MWC 2019.

Обзоры , Новости , Процессоры , Видеокарты , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Monitor , MSI , OnePlus Two , планшетофоны , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , Thunderbolt , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS без изображений

Если вы пропустили анонс ZTE Axon M, то не стоит расстраиваться, ведь суббренд данного производителя под названием Nubia также находится в шаге от анонса нового гибкого смартфона. Пока что нет никаких подробностей о характеристиках устройства, но одно известно точно: новинка от Nubia точно обойдёт Axon M по всем параметрам.

На тизерном изображении, недавно попавшем в Сеть, виднеется лишь слоган "Flex Your Life" – (букв. перев. с англ. «Сделай свою жизнь более гибкой»), что явно намекает на складной смартфон, а не на какой-нибудь фитнес-аксессуар. Также на картинке указано расположение стенда Nubia на MWC 2019: он будет находиться под номером #1C40 в первом зале.

В этом году выставка MWC запланирована на 25-28 февраля и пройдёт она в Барселоне, а конкретнее в конференц-центре Fira Gran Via. Многие компании планируют провести специальные мероприятия для прессы за один, или два дня до официального старта MWC, поэтому мы сможем узнать все подробности о складном устройстве Nubia, менее чем через две недели.

Станет ли 2019-й годом первых гибких смартфонов, доступных массовому потребителю? Будут ли новые устройства настолько хороши, чтобы заставить нас навсегда забыть об обычных смартфонах? Время покажет.