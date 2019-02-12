MWC 2019 | Nubia уже запланировала официальный анонс своего первого гибкого смартфона
Если вы пропустили анонс ZTE Axon M, то не стоит расстраиваться, ведь суббренд данного производителя под названием Nubia также находится в шаге от анонса нового гибкого смартфона. Пока что нет никаких подробностей о характеристиках устройства, но одно известно точно: новинка от Nubia точно обойдёт Axon M по всем параметрам.
На тизерном изображении, недавно попавшем в Сеть, виднеется лишь слоган "Flex Your Life" – (букв. перев. с англ. «Сделай свою жизнь более гибкой»), что явно намекает на складной смартфон, а не на какой-нибудь фитнес-аксессуар. Также на картинке указано расположение стенда Nubia на MWC 2019: он будет находиться под номером #1C40 в первом зале.
В этом году выставка MWC запланирована на 25-28 февраля и пройдёт она в Барселоне, а конкретнее в конференц-центре Fira Gran Via. Многие компании планируют провести специальные мероприятия для прессы за один, или два дня до официального старта MWC, поэтому мы сможем узнать все подробности о складном устройстве Nubia, менее чем через две недели.
Станет ли 2019-й годом первых гибких смартфонов, доступных массовому потребителю? Будут ли новые устройства настолько хороши, чтобы заставить нас навсегда забыть об обычных смартфонах? Время покажет.