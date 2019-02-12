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MWC 2019 | Nubia уже запланировала официальный анонс своего первого гибкого смартфона

Тизер гибкого смартфона Nubia, MWC 2019 (Изображение: Weibo)
Тизер гибкого смартфона Nubia, MWC 2019 (Изображение: Weibo)
Суббренд ZTE решил напомнить о себе, представив тизер нового складного смартфона. Однако на нём виднеется лишь слоган "Flex Your Life", который не даёт 100%-ной гарантии, что речь идёт именно о смартфоне, но мы-то итак знаем, что будут показывать самые известные компании в Барселоне на MWC 2019.
by Codrut Nistor, 12.02.2019
бизнес Chinese Tech телефоны планшетофоны слухи

Если вы пропустили анонс ZTE Axon M, то не стоит расстраиваться, ведь суббренд данного производителя под названием Nubia также находится в шаге от анонса нового гибкого смартфона. Пока что нет никаких подробностей о характеристиках устройства, но одно известно точно: новинка от Nubia точно обойдёт Axon M по всем параметрам.

На тизерном изображении, недавно попавшем в Сеть, виднеется лишь слоган "Flex Your Life" – (букв. перев. с англ. «Сделай свою жизнь более гибкой»), что явно намекает на складной смартфон, а не на какой-нибудь фитнес-аксессуар. Также на картинке указано расположение стенда Nubia на MWC 2019: он будет находиться под номером #1C40 в первом зале.

В этом году выставка MWC запланирована на 25-28 февраля и пройдёт она в Барселоне, а конкретнее в конференц-центре Fira Gran Via. Многие компании планируют провести специальные мероприятия для прессы за один, или два дня до официального старта MWC, поэтому мы сможем узнать все подробности о складном устройстве Nubia, менее чем через две недели.

Станет ли 2019-й годом первых гибких смартфонов, доступных массовому потребителю? Будут ли новые устройства настолько хороши, чтобы заставить нас навсегда забыть об обычных смартфонах? Время покажет.

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Codrut Nistor, 2019-02-12 (Update: 2019-02-12)

 