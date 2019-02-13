Противостояние подэкранного сканера отпечатка пальца и защитного стекла в Samsung Galaxy S10

Около месяца назад в Сети начали появляться новости о том, что подэкранные дактилоскопические датчики в Galaxy S10 и Galaxy S10+ работают некорректно при использовании защитных пленок, что было подтверждено производителем чехлов для Samsung, компанией Armadillotek. Собственно, после таких новостей из стандартного комплекта чехлов линейки Vanguard, для вышеупомянутых моделей, были убраны защитные плёнки.

Значит ли это, что компания Samsung пытается ввести новую моду? Или таким образом (по схеме «я у мамы инженер») была решена внезапно возникшая проблема с новомодным сканером? Ведь, как мы писали ранее, у флагманов линейки Galaxy S10 были впервые применены ультразвуковые сенсоры вместо оптических. Для консерваторов и перфекционистов такая дыра в защитном стекле обернётся настоящей катастрофой, не говоря уже о том, что вопрос удобства использования такого «бугристого» экрана ещё вовсе не поднимался.

Так что перед покупателями новых Galaxy S10 и Galaxy S10+ возникнет дилемма: установить защитное стекло (не защищающее одно из самых уязвимых мест экрана – ту самую область сканера отпечатка), или же рискнуть и пользоваться смартфоном без какой-либо защиты. Что ж, в любом случае дело близится к 20 февраля и мероприятию Unpacked, а там и отзывы первых пользователей не заставят себя долго ждать.