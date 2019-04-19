Смартфон Huawei P30 Pro против JerryRigEverything
Huawei P30 Pro подвергся стандартным для канала JerryRigEverything тестам: устойчивость экрана к царапинам и огню, проверка материала корпуса и, конечно, сгибаемость устройства. Зак Нильсон, как всегда, напомнил, что стекло царапается инструментом с твёрдостью 6 по шкале Мооса, в чём мы снова убедились на примере P30 Pro.
Блогер также акцентировал внимание на отсутствие динамика сверху, акцентируя внимание на используемой в смартфоне технологии передачи звука через дисплей. Кроме того, Зак Нильсон также пообещал в следующем видео изнутри показать, как именно это реализовано в Huawei P30 Pro.
Сказать, что цвет смартфона «понравился» ведущему JerryRigEverything – ничего не сказать: в течении видео он сравнивал его то с соплями единорога, то с пирожным в глазури, то с мультперсонажами (смурфами, пони из «My little pony» и т.п.). Что ж, расцветка действительно, скорее женская, чем мужская, однако, в любом случае, можно использовать любой приглянувшийся чехол, чтоб замаскировать надоевший цвет и сохранить металлический корпус от царапин.
А вот «подгоревший» OLED-дисплей замаскировать не получится: после прямого 22-секундного воздействия огня пиксели выгорают, становятся белыми и уже никогда не восстанавливаются в цвете. В противовес этому, дактилоскопический сканер проявил себя отлично: даже с царапинами, нанесёнными инструментом твёрдостью 7, подэкранный оптический сканер продолжил работать без проблем.
Последним и самым интригующим, по традиции, стал тест на сгибаемость. В отличии от прошлогоднего P20 Pro, стекло которого треснуло при сгибании, новенький P30 Pro вышел сухим из воды, сохранившись в полной целостности. Таким образом, флагман, в целом, отлично себя зарекомендовал, только результат проверки OLED-дисплея немного подпортил общее ощущение от прочной и качественной сборки флагмана.