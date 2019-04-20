Утечка предполагаемых спецификаций Qualcomm Snapdragon 735: встроенный модем 5G и нейронный процессор

Характеристики процессора Qualcomm Snapdragon 735 недавно просочились в Сеть. Похоже, что 735-й будет немного лучше уже анонсированных мобильных платформ Snapdragon 730 и 730G. Кроме того, предполагается, что Snapdragon 735 будет производиться по 7-нм техпроцессу.

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Новая информация о мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 735 была опубликована ресурсом ​​SuggestPhone. Согласно информации, упомянутой в отчете, Snapdragon 735 будет создан по 7-нм техпроцессу, что позволит повысить энергоэффективность и общую производительность. Кроме того, однокристальная система получит графический процессор Adreno 620 с тактовой частой 750 МГц (для сравнения, Adreno 630 из Snapdragon 845 предлагает тактовую частоту 710 МГц).

Что касается процессорной части Qualcomm Snapdragon 735, она, по-видимому, приобретёт форму 1+1+6 (всего 3 кластера, 8 ядер). Отдельно стоящими ядрами станут представители серии Qualcomm Kryo 400 с тактовой частотой 2,9 ГГц и 2,4 ГГц, а прочие шесть – 1,8 ГГц соответственно.

Полный список поддерживаемых форматов видеосъемки, оптической силы камер, параметров дисплея, объема памяти и т.д. для данного процессора также представлен на утёкшем изображении (см. ниже). Но самым большим сюрпризом стали спецификации модема: упоминается как 4G, так и 5G, что говорит о том, что Qualcomm Snapdragon 735, вероятно, получит встроенный 5G-модем. Кроме того, указывается, что однокристальная система будет оснащена нейронным процессором (NPU220, 1 ГГц) для аппаратного ускорения алгоритмов работы искусственного интеллекта.