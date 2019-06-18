Qualcomm представила новую серию своих аудиокодеков Aqstic

Qualcomm утверждает, что новые аудиокодеки, созданные для флагманских мобильных процессоров, смогут конкурировать с цифро-аналоговыми преобразователями (ЦАП) от узконаправленных производителей. В частности, последние версии WCD9370 и WCD9375 Aqstic будут установлены в новых чипсетах среднего класса Snapdragon 730.

Qualcomm разработала аудиокодеки под названием Aqstic для своих однокристальных систем. Компания утверждает, что самый топовый из них, WCD9341, «если оценивать объективно, превосходит некоторые из популярнейших в своей отрасли сегодня звуковых ЦАП». Теперь же у кодека появились преемники – серия WCD937x, предназначенная для процессоров среднего класса. Тем не менее, Qualcomm утверждает, что в их создании поучаствовали эксперты в области звука.

По-видимому, корни этого сотрудничества идут из Golden Ears: люди со способностью «выявлять и классифицировать даже малейшие искажения в музыке, характеристики различных цифровых фильтров, реверберацию, оттенки, гармоники и т.д.», а также с сертификатом, подтверждающим эту способность, согласны с вышеупомянутым высказыванием Qualcomm. Как сообщается, компания завербовала некоторых из них для настройки и тестирования новой линейки Aqstic.

Последняя включает кодеки WCD9370 и WCD9375, которые будут установлены в процессорах Snapdragon 730 и 730G. Кроме того, было создано специальное программное обеспечение (которое включает в себя фильтр Golden Ears, совместимый также со старым WCD9341) призванное улучшить качество звука на недавно выпущенных устройствах, а также других смартфонах в будущем. К таковым относятся Redmi K20, Samsung Galaxy A70 и Motorola Razr 2019.