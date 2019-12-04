Qualcomm анонсировала мобильные чипсеты Snapdragon 865 и Snapdragon 765/765G с поддержкой 5G

В случае флагманского Snapdragon 865, модем в чипсет более не встраивается. Вместо того, во всех устройствах в дополнение к SD865 будет устанавливаться отдельный модем Snapdragon X55 5G. Причины такого решения озвучены не были, но учитывая сложность совмещения 5G и прочих стандартов, а также высокое энергопотребление процессора в 865 чипсете (и не забываем про тепловыделение), судя по всему, не позволили совместить два этих чипа воедино. В Qualcomm заявляют, что производительность в операциях машинного обучения у нового чипсета составляет 15 триллионов операций в секунду, что в два раза больше, чем у Snapdragon 855. Прямое сравнение размеров двух чипов показывает, что Snapdragon 865 такого же размера, как его предшественник, не смотря на отсутствие модема.