В Qualcomm изменился финансовый директор

Акаш Палхивала (Akash Palkhiwala) - новый постоянный финансовый директор Qualcomm. Ранее он исполнял роль временного финансового директора компании, а также старшего вице-президента и финансового директора подразделения технологий CDMA. Именно Палхивала поведёт компанию в эру 5G.

Акаш Палхивала (Akash Palkhiwala) официально стал финансовым директором Qualcomm. Он был утверждён на эту должность не случайно: уже некоторое Палхивала занимал пост и.о. (исполняющего обязанности) финансового директора компании. Акаш Палхивала также был старшим вице-президентом подразделения Qualcomm CDMA Technologies (кратко QCT-отдел). Его новое назначение связано с тем, чтобы, по словам главного исполнительного директора компании Стива Молленкопфа (Steve Mollenkopf), «обеспечить вхождение в эру 5G».

Палхивала начал работать в Qualcomm в 2001 году до этого успев получить образование в области машиностроения в Инженерном колледже в Индии (L.D. College of Engineering), а такжестепень магистра делового администрирования в Университете Мэриленда. В QCT-отделе он отвечал за финансирование проектов в таких областях, как мобильные решения, радиочастотные интерфейсы, интернет вещей (IoT), связь и общие вычисления.

Этот опыт, вероятно, дал Акашу Палхивале, «глубокое понимание бизнеса как в оперативном, так и в стратегическом плане», как сказал Молленкопф. Назначение на пост финансового директора было утверждено после подведения относительно успешных итогов за 2019 финансовый год.