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В Qualcomm изменился финансовый директор

У компании Qualcomm новый финансовый директор. (Источник: ZDNet)
У компании Qualcomm новый финансовый директор. (Источник: ZDNet)
Акаш Палхивала (Akash Palkhiwala) - новый постоянный финансовый директор Qualcomm. Ранее он исполнял роль временного финансового директора компании, а также старшего вице-президента и финансового директора подразделения технологий CDMA. Именно Палхивала поведёт компанию в эру 5G.
Deirdre O Donnell | 11/11/2019
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Акаш Палхивала (Akash Palkhiwala) официально стал финансовым директором Qualcomm. Он был утверждён на эту должность не случайно: уже некоторое Палхивала занимал пост и.о. (исполняющего обязанности) финансового директора компании. Акаш Палхивала также был старшим вице-президентом подразделения Qualcomm CDMA Technologies (кратко QCT-отдел). Его новое назначение связано с тем, чтобы, по словам главного исполнительного директора компании Стива Молленкопфа (Steve Mollenkopf), «обеспечить вхождение в эру 5G».

Палхивала начал работать в Qualcomm в 2001 году до этого успев получить образование в области машиностроения в Инженерном колледже в Индии (L.D. College of Engineering), а такжестепень магистра делового администрирования в Университете Мэриленда. В QCT-отделе он отвечал за финансирование проектов в таких областях, как мобильные решения, радиочастотные интерфейсы, интернет вещей (IoT), связь и общие вычисления.

Этот опыт, вероятно, дал Акашу Палхивале, «глубокое понимание бизнеса как в оперативном, так и в стратегическом плане», как сказал Молленкопф. Назначение на пост финансового директора было утверждено после подведения относительно успешных итогов за 2019 финансовый год.

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Qualcomm

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Deirdre O Donnell, 2019-11-11 (Update: 2019-11-11)

 