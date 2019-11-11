Iris Plus и MX250 в опасности: AMD Renoir Ryzen 4000 (Zen 2) получат встроенную графику Vega 12 и Vega 15

Согласно информации, полученной от Komachi, в будущих процессорах Renoir Zen 2 от AMD может появиться встроенная видеокарта Vega 12. Поскольку 7-нм техпроцесс позволяет разместить большее количество ядер, не исключён и вариант интеграции Vega 15. Пока что об этих гибридных процессорах известно немного, но при правильном распределении памяти они могли бы ещё больше увеличить разрыв с Iris Plus Graphics G7 и даже с NVIDIA GeForce MX250.

Ранее мы предполагали, что AMD запустит процессоры Ryzen 4000 «Renoir» Zen 2 где-то в ноябре. Однако, судя по увеличению количества утечек касательно интегрированных видеокарт Vega, ждать придётся до CES 2020. Последняя информация, касалась встроенных Vega 12 (и, возможно, Vega 15).

Источник утечки – аккаунт Komachi в Твиттере, который опубликовал целый список наименований из серии Renoir, в т.ч. с обозначениями «B12», что расшифровывается как интегрированная видеокарта с 12-ю вычислительными блоками. Это имеет смысл, поскольку 7-нм техпроцесс позволяет разместить на кристалле больше ядер. Тем более, что количество ядер ЦП Renoir всё ещё точно не определено.

В то время как вариант с Vega 12 определённо возможен, техноэнтузиаст Locuza считает, что конфигурация с Vega 13 или даже Vega 15 тоже вполне реальна. Подсчитывая вычислительные блоки Vega и их кеши, Locuza предполагает, что Vega 13, если она существует, может иметь конфигурацию блоков 3+3+3+3+1, при этом каждый вычислительный кластер получает кеш инструкций L1 32 КБ (L$) и постоянный кеш 16 КБ K$, или же конфигурацию 3+3+3+2+2, что более вероятно. Следовательно, конфигурация Vega 15 будет следующей: 3+3+3+3+3.

7-нм процессоры Renoir представляют интересную концепцию. С одной стороны, AMD, похоже, «зарезервировала» видеокарты Navi для Zen 2+, поскольку выпускать 7-нм Navi для Zen 2 Renoir, очевидно, слишком расточительно с точки зрения компании. С другой стороны, гибридные процессоры Renoir могут ещё больше увеличить разрыв в производительности с Intel Ice Lake Iris Plus G7 и даже затмить NVIDIA GeForce MX250, но результат во многом зависит от распределения памяти и доступной пропускной способности.