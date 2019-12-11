Все больше производителей исключают приставку «Max-Q» из названий видеокарт

Когда вы тратите на игровой ноутбук $1000 или даже больше, вам наверняка хочется знать точно, какие комплектующие установлены внутри. Однако официальные характеристики от производителей часто настолько урезаны, что некоторые существенные детали, касающиеся видеокарты, могут быть опущены.

В 2017 году Nvidia представила серию GeForce Max-Q, предназначенную для тонких и легких ноутбуков. Графические процессоры Max-Q – это те же обычные графические процессоры GeForce, с чуть меньшей производительностью, как правило, на 10–15%. Однако даже такая разница в производительности достаточно ощутима, поэтому покупатели имеют полное право знать, приобретают ли они ноутбук с версией видеокарты Max-Q или же ее классический вариант. Ведь купить ноутбук с GeForce RTX 2080 только для того, чтобы потом узнать, что внутри установлена RTX 2080 Max-Q, чья производительность на 10-15% ниже, чем ожидалось, не слишком-то приятно, мягко говоря.

К сожалению, все больше и больше производителей и магазинов, таких как Amazon, опускают приставку «Max-Q» в перечнях характеристик ноутбуков. Реклама и списки комплектующих редко содержат подробные сведения о графическом процессоре, а это означает, что пользователям необходимо копать глубже, чтобы узнать об интересующем их оборудовании больше. Мы сталкиваемся с этим все чаще и склонны полагать, что это, в некотором смысле, обман клиентов. В качестве примера можно вспомнить, 15-дюймовый Yoga C940, рекламируемый компанией Lenovo, с графическим процессором GeForce GTX 1650, который на самом деле является GTX 1650 Max-Q. Похожую ситуацию мы наблюдали и с устройствами других производителей, в том числе в рекламных материалах Dell и даже Razer во время первоначального выпуска Razer Blade Stealth в 2019 году.

Как же можно решить эту проблему? В идеале, Nvidia стоило бы потребовать от всех компаний, использующих ее комплектующие, точно и полно отображать названия установленных графических карт, в т.ч. приставок «Max-Q». Однако пока этого не произошло, мы рекомендуем проводить дополнительную проверку любого ноутбука с видеокартой GeForce перед покупкой, поскольку характеристикам, предоставленным производителем, увы, не всегда можно доверять.