Notebookcheck

Все больше производителей исключают приставку «Max-Q» из названий видеокарт

Магическим образом приставка «Max-Q» пропадает из перечня характеристик
Магическим образом приставка «Max-Q» пропадает из перечня характеристик
Когда вы тратите на игровой ноутбук $1000 или даже больше, вам наверняка хочется знать точно, какие комплектующие установлены внутри. Однако официальные характеристики от производителей часто настолько урезаны, что некоторые существенные детали, касающиеся видеокарты, могут быть опущены.
Allen Ngo | 11/12/2019
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В 2017 году Nvidia представила серию GeForce Max-Q, предназначенную для тонких и легких ноутбуков. Графические процессоры Max-Q – это те же обычные графические процессоры GeForce, с чуть меньшей производительностью, как правило, на 10–15%. Однако даже такая разница в производительности достаточно ощутима, поэтому покупатели имеют полное право знать, приобретают ли они ноутбук с версией видеокарты Max-Q или же ее классический вариант. Ведь купить ноутбук с GeForce RTX 2080 только для того, чтобы потом узнать, что внутри установлена RTX 2080 Max-Q, чья производительность на 10-15% ниже, чем ожидалось, не слишком-то приятно, мягко говоря.

К сожалению, все больше и больше производителей и магазинов, таких как Amazon, опускают приставку «Max-Q» в перечнях характеристик ноутбуков. Реклама и списки комплектующих редко содержат подробные сведения о графическом процессоре, а это означает, что пользователям необходимо копать глубже, чтобы узнать об интересующем их оборудовании больше. Мы сталкиваемся с этим все чаще и склонны полагать, что это, в некотором смысле, обман клиентов. В качестве примера можно вспомнить, 15-дюймовый Yoga C940, рекламируемый компанией Lenovo, с графическим процессором GeForce GTX 1650, который на самом деле является GTX 1650 Max-Q. Похожую ситуацию мы наблюдали и с устройствами других производителей, в том числе в рекламных материалах Dell и даже Razer во время первоначального выпуска Razer Blade Stealth в 2019 году.

Как же можно решить эту проблему? В идеале, Nvidia стоило бы потребовать от всех компаний, использующих ее комплектующие, точно и полно отображать названия установленных графических карт, в т.ч. приставок «Max-Q». Однако пока этого не произошло, мы рекомендуем проводить дополнительную проверку любого ноутбука с видеокартой GeForce перед покупкой, поскольку характеристикам, предоставленным производителем, увы, не всегда можно доверять.

В характеристиках Lenovo Yoga C940-15IRH указана видеокарта GTX 1650 которая, в реальности, называется GTX 1650 Max-Q
В характеристиках Lenovo Yoga C940-15IRH указана видеокарта GTX 1650 которая, в реальности, называется GTX 1650 Max-Q

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Allen Ngo, 2019-12-11 (Update: 2019-12-11)

 