Новенький Specter x360 13 с процессором Ice Lake весит вовсе не 930 грамм, хотя именно эта цифра указана в базе данных HP. Наши собственные измерения показывают, что устройство на 33% тяжелее, т.е. его вес ближе к Dell XPS 13 7390 2-в-1.

Когда мы пишем обзоры на ноутбуки или смартфоны, мы обычно без сомнений указываем такие как параметры вес и габариты по данным, предоставленным производителем. В конце концов, это относительно простые сведения, в которых трудно ошибиться... по крайней мере мы так думали.

Новейший трансформируемый ноутбук HP Spectre x360 13 2019 года оснащен процессором Intel Ice Lake и 13.3-дюймовым сенсорным экраном, разместившихся в компактном корпусе, который, как заявляет производитель, весит всего 0.93 кг. Сегодня можно встретить погрешность в 100 г (по сравнению с заявленным весом), потому что некоторые ноутбуки поставляются со стеклянными тачскринами или дополнительными жесткими дисками, которые увеличивают вес системы. Однако заявленный в данном случае вес, 0.93 кг, на самом деле, оказался на 300 г больше, когда мы сами взвесили ноутбук на кухонных весах (см. снимок ниже).

Наша первая догадка была следующей: возможно, наш тестовый образец – просто другая спецификация данной модели, но все, от названия (aw0013dx) до номера продукта (7PS58UA) и его технических характеристик, полностью соответствовало описанию с официального сайта. Кстати, очень немногие ультрабуки весят до 1 кг, и LG Gram 14 является ярким тому примером.

Мы обратились в HP по поводу несоответствия веса и будем держать вас в курсе событий. А пока что мы имеем: HP позиционирует Spectre X360 13 намного легче, чем он есть на самом деле.