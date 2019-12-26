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Промах | В официальных характеристиках HP Spectre X360 13 вес указан с ошибкой в 300 грамм

Характеристики HP Spectre x360 13 на официальном ресурсе содержат ошибку, касающуюся веса устройства
Характеристики HP Spectre x360 13 на официальном ресурсе содержат ошибку, касающуюся веса устройства
Новенький Specter x360 13 с процессором Ice Lake весит вовсе не 930 грамм, хотя именно эта цифра указана в базе данных HP. Наши собственные измерения показывают, что устройство на 33% тяжелее, т.е. его вес ближе к Dell XPS 13 7390 2-в-1.
Allen Ngo | 26/12/2019
Fail Ice Lake ноутбуки трансформеры сенсорный Ultrabook

Когда мы пишем обзоры на ноутбуки или смартфоны, мы обычно без сомнений указываем такие как параметры вес и габариты по данным, предоставленным производителем. В конце концов, это относительно простые сведения, в которых трудно ошибиться... по крайней мере мы так думали.

Новейший трансформируемый ноутбук HP Spectre x360 13 2019 года оснащен процессором Intel Ice Lake и 13.3-дюймовым сенсорным экраном, разместившихся в компактном корпусе, который, как заявляет производитель, весит всего 0.93 кг. Сегодня можно встретить погрешность в 100 г (по сравнению с заявленным весом), потому что некоторые ноутбуки поставляются со стеклянными тачскринами или дополнительными жесткими дисками, которые увеличивают вес системы. Однако заявленный в данном случае вес, 0.93 кг, на самом деле, оказался на 300 г больше, когда мы сами взвесили ноутбук на кухонных весах (см. снимок ниже).

Наша первая догадка была следующей: возможно, наш тестовый образец – просто другая спецификация данной модели, но все, от названия (aw0013dx) до номера продукта (7PS58UA) и его технических характеристик, полностью соответствовало описанию с официального сайта. Кстати, очень немногие ультрабуки весят до 1 кг, и LG Gram 14 является ярким тому примером.

Мы обратились в HP по поводу несоответствия веса и будем держать вас в курсе событий. А пока что мы имеем: HP позиционирует Spectre X360 13 намного легче, чем он есть на самом деле.

Скриншот официальной странички с характеристиками с сайта HP, где указан вес 0.93 кг
Скриншот официальной странички с характеристиками с сайта HP, где указан вес 0.93 кг
В реальности ноутбук весит на 300 грамм больше, т.е. 1.233 кг
В реальности ноутбук весит на 300 грамм больше, т.е. 1.233 кг

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Allen Ngo, 2019-12-26 (Update: 2019-12-26)

 