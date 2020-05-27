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Альтернатива MacBook Pro 13: HP ZBook Firefly 14 G7 и 15 G7 на процессорах Comet Lake vPro с профессиональной графикой Quadro P520

HP ZBook Firefly 15 G7 (Изображение: HP)
HP ZBook Firefly 15 G7 (Изображение: HP)
HP обновила линейку ZBook двумя новыми моделями: ZBook Firefly 14 G7 и Firefly 15 G7. Новую 14-дюймовую модель производитель характеризует как самую тонкую и легкую мобильную рабочую станцию в мире. Новинки линейки ZBooks получили процессоры Intel Comet Lake vPro, видеокарты Nvidia Quadro P520, хорошую автономность, слот WWAN и UHD-дисплеи. С таким набором HP хочет противопоставить свои ноутбуки Apple MacBook Pro 13.
Vaidyanathan Subramaniam | 27/05/2020
Comet Lake ноутбуки рабочие станции

HP анонсировала "самые компактные и легкие мобильные рабочие станции в мире" —  Zbook Firefly 14 G7 и ZBook Firefly 15 G7. Новинки линейки ZBook пришли на смену прошлогодним ZBook 14u G6 и ZBook 15u G6, обновившись до процессоров Intel Comet Lake-U vPro и видеокарт Nvidia Quadro P520.

В плане дизайна модели ZBook 2020 года претерпели сильные изменения. ZBook Firefly 14 G7 и Firefly 15 G7 стали на 8.8% меньше в объеме и на 5.2% легче своих прямых предшественников. Набор портов урезали, но все необходимое по-прежнему присутствует. Обе модели предлагают два USB 3.1 и два Thunderbolt 3, HDMI 1.4b, аудио разъем и даже слот для SIM (в моделях с WWAN-адаптером 4G LTE). 

В качестве процессоров используются чипы Intel Comet Lake-U vPro вплоть до Core i7-10810U в компании 64 ГБ ОЗУ DDR4-2666 (максимум) и SSD объемом до 2 ТБ. За обработку графики в новинках будет отвечать видеокарта Nvidia Quadro P520 с 4 ГБ видеопамять GDDR5. Производитель утверждает, что ZBook Firefly подходят как для работы в 3D-редакторах, так и для игр. От себя добавим, что такие слова стоит воспринимать со скептицизмом, ведь Quadro P520 эквивалентна MX150 по производительности. Как бы там ни было, в HP уверены, что ZBook Firefly 14 способен заменить Apple MacBook Pro 13

Для новых ZBook Firefly доступны FHD и UHD дисплеи. Вариант с FHD разрешением не может похвастаться выдающимися характеристиками: 45% охват NTSC и яркость на уровне 250 нит. Тем не менее, UHD-панель обладает заявленным 100% охватом sRGB и яркостью на уровне 550 нит для 14-дюймовой версии (400 нит для 15-дюймовой). Производитель заявляет до 17 часов автономной работы для обеих моделей, но этот показатель зависит от выбранного дисплея и прочих компонентов. 

В продаже HP Firefly 14 G7 и Firefly 15 G7 появятся уже в августе, по цене от $1099. 

HP ZBook Firefly 15 G7 (Изображение: HP)
HP ZBook Firefly 15 G7 (Изображение: HP)
HP ZBook Firefly 14 G7 в сравнении с Apple MacBook Pro 13 (Изображение: HP)
HP ZBook Firefly 14 G7 в сравнении с Apple MacBook Pro 13 (Изображение: HP)
HP ZBook Firefly 14 G7, правая сторона: 2x Thunderbolt 3, HDMI 1.4b, аудио разъем (Изображение: HP)
HP ZBook Firefly 14 G7, правая сторона: 2x Thunderbolt 3, HDMI 1.4b, аудио разъем (Изображение: HP)
HP ZBook Firefly 14 G7, левая сторона: 2x USB 3.1 Gen1 (Изображение: HP)
HP ZBook Firefly 14 G7, левая сторона: 2x USB 3.1 Gen1 (Изображение: HP)

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Пресс-релиз HP

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-05-27 (Update: 2020-05-27)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 