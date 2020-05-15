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Intel анонсировала процессоры 10 поколения Comet Lake vPro с улучшенными технологиями защиты и... поддержкой разгона

Процессоры Intel vPro 10 поколения будут доступны в ноутбуках, ПК и рабочих станциях (Изображение: Intel)
Процессоры Intel vPro 10 поколения будут доступны в ноутбуках, ПК и рабочих станциях (Изображение: Intel)
Intel анонсировала процессоры семейства Comet Lake серии vPro, которые предназначены для настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Новые чипы получили улучшенную технологию безопасности Hardware Shield, длительную поддержку и даже будут использоваться в моделях Project Athena. Неожиданным стало наличие разблокированных моделей с индексом “K”, которые поддерживают разгон - зачем это нужно в бизнес-сегменте не совсем понятно.
Vaidyanathan Subramaniam | 15/05/2020
бизнес Coffee Lake компьютеры ноутбуки рабочие станции Ultrabook

Каждое поколение процессоров Intel подразделяется на потребительские и специальные vPro-модели для бизнес-сегмента. Нынешнее десятое поколение семейства Comet Lake не стало исключением и также получило профессиональное перевоплощение. В частности, семейство Comet Lake vPro стало частью программы Intel Stable IT Platform Program (SIPP) и и получило улучшения таких важных для корпоративных потребителей технологий, как Intel Hardware Shield, Active Management Technology и Endpoint Management Assistant.

Линейка чипов Comet Lake vPro 10-го поколения предназначается для настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Тем не менее, по сути это те же потребительские модели, но с  дополнительными технологиями защиты и безопасности, что свойственны для vPro. В Intel говорят, что новые чипы vPro обеспечивают прирост производительности до 40% по сравнению с платформой трехлетней давности (сравнение с мобильными Kaby Lake-U) и обладают встроенным контроллером Wi-Fi 6 CNVi (тем не менее, сам CRF-модуль все еще необходимо приобрести отдельно).

Чипы 10-го поколения vPro доступны в тех же конфигурациях частоты и TDP, что и их потребительские аналоги, за вычетом Core i3, который в линейке отсутствует. Intel не огласила точные значения частот Turbo Boost во время пресс-брифинга, но после презентации некоторые подробности стали доступны в таблице характеристик (см. ниже); тем не менее, точных данных о частотах TVB и Turbo Boost 3.0 для каждой модели мы пока не знаем. Тем не менее, реальные показатели должны быть точно такими же, как у мобильных Comet Lake-H и настольных Comet Lake-S.

Intel также коснулась усовершенствованной функции Hardware Shield, которая обеспечивает расширенное обнаружение угроз и откат BIOS в случае атаки вредоносного ПО. Однако компания не углублялась в описание принципа работы этой технологии и того, как она защищает от различных типов атак. 

Intel пошла на беспрецедентный шаг, сделав процессоры vPro 10-го поколения совместимыми со всеми чипсетами 400-й серии. Обычно для корпоративной линейки чипов требовался специальный чипсет Q- или W-серии, но на этот раз об этом ничего сказано не было. Если чипы действительно будут работать со всеми чипсетами 400-й серии, то позволит vPro иметь большее проникновение на рынке.

Довольно необычным нововведением стало присутствие в линейке vPro чипов с разблокированным множителем. Все мы знаем, что такие процессоры поддерживают разгон, но зачем он нужен в бизнес сегменте, даже сама Intel не ответила. Представители компании лишь намекнули, что хотят изучать те возможности которые может дать такое решение в корпоративной среде.

Среди новых процессоров оказались и модели Xeon W-1200 vPro для рабочих станций. Для них потребуется материнская плата с чипсетом W480. Ноутбуки и настольные компьютеры с новыми процессорами Intel vPro 10 поколения появятся в продаже в течении ближайших нескольких месяцев. Кроме того, данные чипы должны появится и в ноутбуках Project Athena.

(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
(Изображение: Intel)
Мобильные процессоры Intel 10 поколения vPro U- и H-серии (Изображение: Intel)
Мобильные процессоры Intel 10 поколения vPro U- и H-серии (Изображение: Intel)
Настольные процессоры Intel 10 поколения и модели Xeon (Изображение: Intel)
Настольные процессоры Intel 10 поколения и модели Xeon (Изображение: Intel)
Блок-схема чипсета процессоров vPro U-серии (Изображение: Intel)
Блок-схема чипсета процессоров vPro U-серии (Изображение: Intel)
Блок-схема чипсета процессоров vPro H-серии (Изображение: Intel)
Блок-схема чипсета процессоров vPro H-серии (Изображение: Intel)
 

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Материалы Intel для прессы

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-05-15 (Update: 2020-05-15)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 