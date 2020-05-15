Intel анонсировала процессоры 10 поколения Comet Lake vPro с улучшенными технологиями защиты и... поддержкой разгона
Каждое поколение процессоров Intel подразделяется на потребительские и специальные vPro-модели для бизнес-сегмента. Нынешнее десятое поколение семейства Comet Lake не стало исключением и также получило профессиональное перевоплощение. В частности, семейство Comet Lake vPro стало частью программы Intel Stable IT Platform Program (SIPP) и и получило улучшения таких важных для корпоративных потребителей технологий, как Intel Hardware Shield, Active Management Technology и Endpoint Management Assistant.
Линейка чипов Comet Lake vPro 10-го поколения предназначается для настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций. Тем не менее, по сути это те же потребительские модели, но с дополнительными технологиями защиты и безопасности, что свойственны для vPro. В Intel говорят, что новые чипы vPro обеспечивают прирост производительности до 40% по сравнению с платформой трехлетней давности (сравнение с мобильными Kaby Lake-U) и обладают встроенным контроллером Wi-Fi 6 CNVi (тем не менее, сам CRF-модуль все еще необходимо приобрести отдельно).
Чипы 10-го поколения vPro доступны в тех же конфигурациях частоты и TDP, что и их потребительские аналоги, за вычетом Core i3, который в линейке отсутствует. Intel не огласила точные значения частот Turbo Boost во время пресс-брифинга, но после презентации некоторые подробности стали доступны в таблице характеристик (см. ниже); тем не менее, точных данных о частотах TVB и Turbo Boost 3.0 для каждой модели мы пока не знаем. Тем не менее, реальные показатели должны быть точно такими же, как у мобильных Comet Lake-H и настольных Comet Lake-S.
Intel также коснулась усовершенствованной функции Hardware Shield, которая обеспечивает расширенное обнаружение угроз и откат BIOS в случае атаки вредоносного ПО. Однако компания не углублялась в описание принципа работы этой технологии и того, как она защищает от различных типов атак.
Intel пошла на беспрецедентный шаг, сделав процессоры vPro 10-го поколения совместимыми со всеми чипсетами 400-й серии. Обычно для корпоративной линейки чипов требовался специальный чипсет Q- или W-серии, но на этот раз об этом ничего сказано не было. Если чипы действительно будут работать со всеми чипсетами 400-й серии, то позволит vPro иметь большее проникновение на рынке.
Довольно необычным нововведением стало присутствие в линейке vPro чипов с разблокированным множителем. Все мы знаем, что такие процессоры поддерживают разгон, но зачем он нужен в бизнес сегменте, даже сама Intel не ответила. Представители компании лишь намекнули, что хотят изучать те возможности которые может дать такое решение в корпоративной среде.
Среди новых процессоров оказались и модели Xeon W-1200 vPro для рабочих станций. Для них потребуется материнская плата с чипсетом W480. Ноутбуки и настольные компьютеры с новыми процессорами Intel vPro 10 поколения появятся в продаже в течении ближайших нескольких месяцев. Кроме того, данные чипы должны появится и в ноутбуках Project Athena.
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Материалы Intel для прессы