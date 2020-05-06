Процессоры Intel 12 поколения Alder Lake-S будут использовать новый сокет LGA 1700

В Сети появилась информация относительно будущих процессоров Intel Alder Lake-S. Судя по всему, чипы 12 поколения будут устанавливаться в сокет LGA 1700, который останется совместимым с еще тремя следующими поколениями процессоров Core. 10-нанометровая архитектура Alder Lake-S будет включать высокопроизводительные ядра Golden Cove и энергоэффективные ядра Gracemont.

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До недавних пор о планах Intel мы знали лишь то, что в недалеком будущем семейство Rocket Lake-S придет на смену текущему 10 поколению Comet Lake-S. Однако, теперь также появились слухи о том, что 12 поколение процессоров Intel (Alder Lake-S) принесет серьезные изменения в архитектуре, которые все так давно ждали. Слухи о том, что Intel присматриваются к микроархитектурной компоновке big.LITTLE уже всплывали в Сети. Теперь же появилось больше информации как о самом семействе Alder Lake-S, так и о сокете, который для него разрабатывается.

LGA 1700: большие размеры, большая совместимость

Сейчас Intel продолжает время от времени менять сокет для своих процессоров, в то время как у главных конкурентов - AMD - AM4 поддерживает 4 различных поколения Ryzen. В синей команде, похоже, задумали изменить порядок вещей с появлением Alder Lake-S.

Lit-Tech - Тайваньский производитель подложек для процессорной продукции - у себя на сайте выложил продукцию для семейства Alder Lake-S. Мы и раньше знали, что Alder Lake-S перейдет на сокет LGA 1700, но теперь мы также знаем, что его размеры станут заметно больше (45 x 37.5 мм), чем у текущего LGA 1151/LGA 1200 (37.5 x 37.5 мм). То есть, выпускаемые на протяжении 10 лет кулеры и прочие системы охлаждения будут несовместимы с новыми процессорами и материнскими платами.

Интересно и то, что LGA 1700 будет совместим как минимум с тремя будущими поколениями процессоров Intel Core, видимо для лучшей конкуренции с предполагаемым AMD AM5.

Есть также предположения, что LGA 1700 предложит больше линий PCIe, чем у LGA 1200, а также поддержку PCI Express Gen5. Правда, относительно совместимости с памятью DDR5 пока ничего неизвестно.

Компоновка golden cove.GRACEMONT

Также известно стало и о то, что у Alder Lake-S будет до 16 ядер в компоновке big.LITTLE в лице архитектур Golden Cove и Gracemont. Golden Cove будет наследницей Willow Cove, что будет использоваться в Rocket Lake-S, в то время как Gracemont - это следующий этап развития Tremont с поддержкой набора инструкций AVX512.

В то время как Rocket Lake-S станут 14-нм эквивалентом Tiger Lake и могут появится уже в этом году, Alder Lake-S станут 10-нм++ продукцией 2021 года. Мы ожидаем, что в этих процессорах будет восемь ядер Golden Cove, восемь энергоэффективных ядер Gracemont и встроенная графика Intel Xe. Есть также слухи о том, что TDP будущих чипов будет достигать 150 Вт, чтобы лучше конкурировать с AMD Ryzen.