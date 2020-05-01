10 ядер, 5.3 ГГц — Intel, вероятно, выжала последние капли из архитектуры Skylake в новом семействе настольных процессоров Comet Lake-S
Сразу после официального выхода мобильных чипов 10 поколения Comet Lake-H (CML-H), Intel запускает настольные процессоры Comet Lake-S (CML-S), выхода которых все мы уже порядком заждались. Как все мы знаем, в Comet Lake-S Intel продолжает выжимать последние соки из архитектуры Skylake. Несмотря на заметную прибавку по одноядерной производительности, вся линейка уступает процессорам AMD Ryzen 3000 Zen 2. Ранее мы уже видели целый ряд утечек бенчмарков моделей Comet Lake-S, но теперь наконец есть возможность подробно узнать обо всех возможностях, на которые способны 14 нанометров на пределе (правда, Rocket Lake-S, судя по всему, тоже будут 14-нанометровыми).
Акцент на одноядерной производительности
Intel уже доказала, что ее процессоры могут взять барьер в 5 ГГц еще с мобильными Comet Lake-H, а новые настольные модели снова доказывают это. Высокая рабочая частота при нагрузке на одно ядро всегда была сильной стороной чипов Intel и потому именно на этом параметре 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900K заостряется больше всего внимания - нам обещают 5.3 ГГц в оптимальных условиях. В Intel говорят, что благодаря такой высокой частоте удалось обеспечить существенный прирост производительности относительно процессоров 9 поколения в играх и при работе с цифровым контентом. Конечно же, мы в это поверим только после тестирования самих процессоров вживую.
Intel также поработали над редизайном и обновлением функционала собственной утилиты XTU - теперь она обеспечит большую гибкость настроек для всех энтузиастов, моддеров и оверклокеров. Более подробно о нововведениях мы сообщали в отдельной новости.
Thermal Velocity Boost и тонкий термоинтерфейс STIM
Практически все, что мы узнали о Thermal Velocity Boost (TVB) и Turbo Boost 3.0 в Comet Lake-H, равнозначно подходит и к новым настольным процессорам Intel. Разница в том, что если у CML-H TVB дает +200 МГц двум главным ядрам, которые определяет Turbo Boost 3.0, то в случае настольных CML-S этот механизм дает лишь +100 МГц. Вместе с тем, здесь TVB может работать при более высокой температуре: 70 °C против 65 °C у CML-H.
Intel также утверждают, что сам чип теперь тоньше, в то время как теплораспределительная крышка стала толще, что в конечном счете должно улучшить теплоотвод. Компания не особо углублялась в детали на этот счет во время презентации, но из продемонстрированных слайдов мы теперь кое-что понимаем и о новом термоинтерфейсе STIM в CML-S, который используется между чипом и крышкой и ощибочно считается некоторыми пользователями припоем.
Итак, вся линейка настольных процессоров 10 поколения CML-S условно делится на два подвида кристаллов — 6-ядерные и 10-ядерные. Из презентации нам удалось понять, что термоинтерфейс STIM будет использоваться только в 10-ядерных кристаллах. Среди таких у нас Core i9, Core i7 и некоторые Core i5: Core i5-10600K, Core i5-10600KF, Core i5-10600 и Core i5-10500. С шестью ядрами у нас остались Core i5-10400, Core i5-10400F и остальные модели с частью отключенных ядер - для всех них будет использоваться полимерный термоинтерфейс (PTIM). Пока что мы не знаем, делала ли Intel чип более тонким в моделях процессоров с PTIM.
Особенности платформы
Большинство возможностей Comet Lake-S неизменно перекочевало из предыдущих поколений. Несмотря на это, Intel прибегла к своему любимому приему: новые процессоры CML-S не совместимы с материнскими платами для 9 поколения, так как для их установки требуется новый сокет LGA 1200. Если говорить точнее, то материнские платы с LGA 1151 и электрически и механически не совместимы с CML-S, так как ключ у новых чипов расположен по-другому. Вместе с тем, габариты сокета остались прежними, а значит все существующие системы охлаждения должны подойти без каких-либо проблем.
По предварительным бенчмаркам, уровни PL1 (TDP) и PL2 у Core i9-10900F стали значительно выше, чем у предыдущих чипов (170 и 224 Вт соответственно). Теперь же выяснилось, что производители материнских плат могут изменять эти значения на свое усмотрение.
Из других возможностей CML-S стоит отметить поддержу Intel I224 Foxville 2.5-Гбит Ethernet, беспроводного контроллера Wi-Fi AX201 и ОЗУ DDR4-2933. Как и для CML-H, Intel не гарантирует работу более скоростной оперативной памяти, но мы уверены что энтузиасты, вооружившись скоростными наборами памяти, преодолеют эти барьеры в два счета.
Модели и сроки появления в продаже
Семейство настольных процессоров 10 поколения Comet Lake-S разделено на 4 группы, уровень TDP в которых ранжируется от 35 до 125 Вт. Старшим процессором является Core i9-10900K, который будет стоить $488 и станет самым сильным аргументом Intel в борьбе с AMD Ryzen 9 3900X. Для тех, кому не нужна встроенная видеокарта, существует модель Core i9-10900KF. Модели Core i9 и Core i7 с заблокированным множителем обладают 65-Вт TDP и только у Core i9 будет работать TVB.
Что интересно, среди Core i5 есть две модели с 125-Вт TDP: Core i5-10600K и Core i5-10600KF; все остальные модели Core i5 и Core i3 обладают 65-Вт TDP. А вот поддержка Hyperthreading есть у всех моделей Core.
Вдобавок, Intel представила обновленные Celeron и Pentium Gold. Все они двухъядерные и обладают 58-Вт уровнем TDP. Данные процессоры поддерживают набор инструкций AVX2 и AVX, Hyperthreading есть только у Pentium.
Наконец, в линейку вошли и 35-Вт модели с индексом T с очень разной производительностью: от двухъядерного Celeron G5900T до 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900T. Данные модели не поддерживают TVB и потому у них более низкие рабочие частоты.
В продаже процессоры 10 поколения Comet Lake-S появятся в мае 2020 как отдельно, так и в составе OEM-систем.
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Материалы Intel для прессы