10 ядер, 5.3 ГГц — Intel, вероятно, выжала последние капли из архитектуры Skylake в новом семействе настольных процессоров Comet Lake-S

Практически все, что мы узнали о Thermal Velocity Boost (TVB) и Turbo Boost 3.0 в Comet Lake-H, равнозначно подходит и к новым настольным процессорам Intel. Разница в том, что если у CML-H TVB дает +200 МГц двум главным ядрам, которые определяет Turbo Boost 3.0, то в случае настольных CML-S этот механизм дает лишь +100 МГц. Вместе с тем, здесь TVB может работать при более высокой температуре: 70 °C против 65 °C у CML-H.

Intel также утверждают, что сам чип теперь тоньше, в то время как теплораспределительная крышка стала толще, что в конечном счете должно улучшить теплоотвод. Компания не особо углублялась в детали на этот счет во время презентации, но из продемонстрированных слайдов мы теперь кое-что понимаем и о новом термоинтерфейсе STIM в CML-S, который используется между чипом и крышкой и ощибочно считается некоторыми пользователями припоем.

Итак, вся линейка настольных процессоров 10 поколения CML-S условно делится на два подвида кристаллов — 6-ядерные и 10-ядерные. Из презентации нам удалось понять, что термоинтерфейс STIM будет использоваться только в 10-ядерных кристаллах. Среди таких у нас Core i9, Core i7 и некоторые Core i5: Core i5-10600K, Core i5-10600KF, Core i5-10600 и Core i5-10500. С шестью ядрами у нас остались Core i5-10400, Core i5-10400F и остальные модели с частью отключенных ядер - для всех них будет использоваться полимерный термоинтерфейс (PTIM). Пока что мы не знаем, делала ли Intel чип более тонким в моделях процессоров с PTIM.