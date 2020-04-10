"Высокопроизводительная" видеокарта Intel Xe-HP DG2 засветилась в документации ПО с открытым исходным кодом

Мы еще очень мало знаем о видеокартах Intel Gen12, но вдруг оказалось, что Intel опубликовали часть информации об архитектуре Xe-HP еще в январе 2020 года. Пользователь Twitter с ником @KOMACHI_ENSAKA нашел упоминания об Xe-HP в документации к опенсорсному ПО - там утверждается, что данная архитектура ляжет в основу высокопроизводительных видеокарт и моделей для рабочих станций.

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Не так давно Интернет буквально наводнила свежая информация об Intel Xe - в феврале тестовая модель с архитектурой DG1 появилась в 3DMark, Sisoft Sandra и Geekbench. Тем не менее, оказалось что дополнительные данные о Intel Xe появились еще в январе, просто они не анонсировались публично.

Оказалось, что информация все это время была доступна в документации для разработчиков ПО с открытым исходным кодом для Intel® Iris® Plus Graphics и UHD Graphics. В этом документе есть отсылки к "Gen12 HP". На данный момент мы знаем, что Gen12 - это не что иное, как обозначение архитектуры Intel Xe, в то время как приставка "HP" явно говорит о высокой производительности (High Performance). Также, в Intel уже подтверждали, что Xe-HP будет нацелена на использование в мощных видеокартах и моделях для рабочих станций.

Особое внимание @KOMACHI_ENSAKA и ресурс Hardwareluxx заостряют на том, что в документации говорится об увеличении числа исполнительных блоков в Gen12 HP.

Если верить информации, извлеченной из предварительной версии драйвера Gen12 HP DG2, видеокарты на это архитектуре будут предлагать 128, 256 или 512 исполнительных блоков. Специалисты из Wccftech предполагают, что такие характеристики позволят добиться вычислительной мощности в 10-15 TFLOPs (FP32), если основываться на данных о DG1.