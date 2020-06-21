Процессор Intel Core i7-1165G7 идет наравне с AMD Ryzen 7 4700U в Time Spy, хотя у последнего в два раза больше ядер
Лучше поздно, чем никогда - так можно охарактеризовать появление результатов тестирования процессоров Intel семейства Tiger Lake. Только недавно AMD взошла на трон в категории мобильных процессоров, благодаря своим Ryzen 4000, которые уверенно превосходят Comet Lake, и вот кажется мы уже начинаем подозревать существование будушего лидера. Судя по всему, чипы Tiger Lake станут глотком свежего воздуха, особенно с учетом использования новой встроенной графики Gen12 Xe. Сразу два инсайдера - Tum Apisak и _rogame - пристально следили за результатами тестирования Intel Core i7-1165G7 в бенчмарке Time Spy - результатами, которые должны обрадовать всех фанатов Intel.
Четырехъядерный восьмипоточный Intel Core i7-1165G7 сравнивался сразу в тремя оппонентами AMD Renoir: Ryzen 7 4700U (8 ядер, 8 потоков), Ryzen 7 4800U (8 ядер, 16 потоков) и Ryzen 9 4900HS (8 ядер, 16 потоков). Два последних, как два самых мощных представителя Ryzen 4000, обошли Tiger Lake в Time Spy, но i7-1165G7 хорошо показал себя относительно Ryzen 7 4700U: 5302 балла (AMD) против 5304 баллов (Intel). Новый процессор Intel обладает 28-Вт TDP и тестировался в паре с ОЗУ LPDDR4x (4266 МГц), в то время как у чипов AMD показатель TDP заявлен на уровне 25 Вт.
Как бы там ни было, главным объектом тестирования стала встроенная графика Intel Xe, что является частью Intel Core i7-1165G7. Ей удалось обойти Vega 7 в Ryzen 7 4700U на 35.6% (Time Spy Graphics Score), а также Vega 8 в Ryzen 7 4800U и Ryzen 9 4900HS на 18% и 14.5% соответственно. С такими показателями Tiger Lake вполне может стать частью бюджетной игровой системы для пользователей со скромным финансовым запасом.
|Intel Core i7-1165G7
|AMD Ryzen 7 4700U
|AMD Ryzen 7 4800U
|AMD Ryzen 9 4900HS
|Ядра/Потоки/TDP
|4/8/28 Вт
|8/8/25 Вт
|8/16/15 Вт (по умолчанию)
|8/16/35 Вт (по умолчанию)
|Оценка ЦП
|5304 балла
|5302 балла
|7115 баллов
|7511 баллов
|Graphics Score
|1482 балла
|1093 балла
|1237 баллов
|1282 балла