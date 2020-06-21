Notebookcheck

Процессор Intel Core i7-1165G7 идет наравне с AMD Ryzen 7 4700U в Time Spy, хотя у последнего в два раза больше ядер

Встроенная графика Intel Xe в процессоре Core i7-1165G7 показала отличные результаты (Изображение: Wccftech)
Встроенная графика Intel Xe в процессоре Core i7-1165G7 показала отличные результаты (Изображение: Wccftech)
Процессор Intel Core i7-1165G7 семейства Tiger Lake был замечен в таблице рейтингов бенчмарка 3DMark Time Spy и результаты тестирования явно обнадеживающие. Встроенная в процессор графика Xe смогла обойти AMD Vega 7 и Vega 8, а сам i7-1165G7, несмотря на наличие всего 4 ядер, сравнялся с 8-ядерным AMD Ryzen 7 4700U по производительности.
Daniel R Deakin, 🇺🇸
Tiger Lake AMD таблицы Zen Ryzen (Zen) ноутбуки игры

Лучше поздно, чем никогда - так можно охарактеризовать появление результатов тестирования процессоров Intel семейства Tiger Lake. Только недавно AMD взошла на трон в категории мобильных процессоров, благодаря своим Ryzen 4000, которые уверенно превосходят Comet Lake, и вот кажется мы уже начинаем подозревать существование будушего лидера. Судя по всему, чипы Tiger Lake станут глотком свежего воздуха, особенно с учетом использования новой встроенной графики Gen12 Xe. Сразу два инсайдера - Tum Apisak и _rogame - пристально следили за результатами тестирования Intel Core i7-1165G7 в бенчмарке Time Spy - результатами, которые должны обрадовать всех фанатов Intel.

Четырехъядерный восьмипоточный Intel Core i7-1165G7 сравнивался сразу в тремя оппонентами AMD Renoir: Ryzen 7 4700U (8 ядер, 8 потоков), Ryzen 7 4800U (8 ядер, 16 потоков) и Ryzen 9 4900HS (8 ядер, 16 потоков). Два последних, как два самых мощных представителя Ryzen 4000, обошли Tiger Lake в Time Spy, но i7-1165G7 хорошо показал себя относительно Ryzen 7 4700U: 5302 балла (AMD) против 5304 баллов (Intel). Новый процессор Intel обладает 28-Вт TDP и тестировался в паре с ОЗУ LPDDR4x (4266 МГц), в то время как у чипов AMD показатель TDP заявлен на уровне 25 Вт.

Как бы там ни было, главным объектом тестирования стала встроенная графика Intel Xe, что является частью Intel Core i7-1165G7. Ей удалось обойти Vega 7 в Ryzen 7 4700U на 35.6% (Time Spy Graphics Score), а также Vega 8 в Ryzen 7 4800U и Ryzen 9 4900HS на 18% и 14.5% соответственно. С такими показателями Tiger Lake вполне может стать частью бюджетной игровой системы для пользователей со скромным финансовым запасом.

Intel Core i7-1165G7 AMD Ryzen 7 4700U AMD Ryzen 7 4800U AMD Ryzen 9 4900HS
Ядра/Потоки/TDP 4/8/28 Вт 8/8/25 Вт 8/16/15 Вт (по умолчанию) 8/16/35 Вт (по умолчанию)
Оценка ЦП 5304 балла 5302 балла 7115 баллов 7511 баллов
Graphics Score 1482 балла 1093 балла 1237 баллов 1282 балла
Time Spy (Изображение: 3DMark в аккаунте @_rogame)
Time Spy (Изображение: 3DMark в аккаунте @_rogame)
Time Spy (Изображение: 3DMark в аккаунте @TUM_APISAK)
Time Spy (Изображение: 3DMark в аккаунте @TUM_APISAK)

Источник(и)

@TUM_APISAK и @_rogame

'
Please share our article, every link counts!
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2020 06 > Процессор Intel Core i7-1165G7 идет наравне с AMD Ryzen 7 4700U в Time Spy, хотя у последнего в два раза больше ядер
Daniel R Deakin, 2020-06-21 (Update: 2020-06-21)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 