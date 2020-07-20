Мнение | Восьмиядерный AMD Ryzen 7 4800U был анонсирован полгода назад. Где же ноутбуки с этим процессором?
Кроме шуток, ситуация уже перестает казаться реальной и начинает напоминать какую-то байку. Когда AMD раскрывала все подробности об архитектуре Zen 2, Ryzen 7 4800U был, можно так сказать, краеугольным камнем линейки энергоэффективных моделей процессоров нового поколения. По сути, большая часть внимания на презентации была уделена именно Ryzen 7 4800U, в то время как про Ryzen 7 4700U, Ryzen 5 4600U, Ryzen 5 4500U и Ryzen 3 4300U информация была подана достаточно сжато. В итоге, на рынке уже есть ноутбуки на всех перечисленных процессорах, кроме Ryzen 7 4800U. Даже сейчас компания везде и всюду говорит о превосходстве по сути несуществующего для потребителей процессора!
Еще более странным выглядит то, что первый (официально) ноутбук на Ryzen 7 4800U - Lenovo Yoga Slim 7 (или IdeaPad Slim 7 в других регионах) - уже начал продаваться без Ryzen 7 4800U. Пока что самая старшая конфигурация ноутбука содержит "всего-лишь" восьмиядерный/восьмипоточный Ryzen 7 4700U, хотя он был представлен одновременно с Ryzen 7 4800U.
Что же до Lenovo, то компания не собирается задерживать сроки выпуска новых моделей из-за одного процессора. Если говорить точнее, то судя по последним утечкам, производитель собирается в ближайшее время выпустить Yoga Slim 7 Pro или Yoga Slim 9 на процессорах Intel Tiger Lake. Вполне естественно, свежие модели несколько отберут у Yoga Slim 7 на Ryzen 7 4800U популярность среди покупателей.
Тем не менее, на эту ситуацию можно взглянуть и с другой стороны. Присутствующие нынче на рынке Ryzen 3 4300U - Ryzen 7 4700U итак отлично себя показывает в сравнении с лучшими чипами Intel семейств Ice Lake и Comet Lake-U. Раз уж прямо сейчас Ryzen 5 превосходит Core i7 по энергоэффективности, производительности и при этом дешевле, то становится очевидным, что в Intel готовят ответный удар. Соответственно у AMD нет реальной потребности выпускать Ryzen 7 4800U на рынок прямо сейчас — есть смысл дождаться выхода процессоров Intel Tiger Lake.