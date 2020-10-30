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AMD Ryzen 9 5950X опережает Intel Core i9-10900K по одноядерной производительности на 20%

Видимо, процессоры AMD Ryzen 5000 отлично подходят для игр (Изображение: AMD)
Видимо, процессоры AMD Ryzen 5000 отлично подходят для игр (Изображение: AMD)
Первые бенчмарки AMD Ryzen 9 5950X показывают уверенное превосходство над Intel Core i9-10900K по одноядерной производительности в PassMark и Geekbench 5. Разница составляет от 16 до 20% в пользу AMD. Более того, даже Ryzen 5 5600X удалось опередить текущий топовый настольный процессор Intel.
Vaidyanathan Subramaniam,
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Процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 Vermeer вызвали всеобщий интерес, так как обещают значительно более высокую одноядерную производительность по сравнению с предыдущими поколениями. И в свете недавних утечек результатов тестирования в PassMark и Geekbench мы находим лишнее тому доказательство.

Ryzen 9 5950X - это 16-ядернй 32-поточный процессор с базовой частотой 3.9 ГГц и максимальным разгоном до 4.9 ГГц. Недавняя утечка результатов тестирования однопоточной производительности 5950X в PassMark показывает, что процессор набрал около 3693 баллов, а младший Ryzen 5 5600X - 3455 баллов. Ryzen 9 5950X сумел обогнать нынешний "лучший процессор для игр" от Intel - Core i9-10900K, что набрал 3176 баллов (разница 16.3%). Интересно, что Ryzen 9 5950X всего лишь примерно на 7% превосходит Ryzen 5 5600X в том же тесте.

Если говорить о многоядерной производительности, новые процессоры Zen 3 Vermeer все еще не дотягивают до Ryzen Threadripper. Так, Ryzen Threadripper Pro 3995WX лидирует по производительности с оценкой в 88 673 баллов, в то время как Ryzen 9 5950X способен обойти лишь Threadripper Pro 3955WX на 8%. При этом разница с  Ryzen 9 3950X составляет уже приличные 16%.

Аналогичное превосходство по одноядерной производительности у Ryzen 9 5950X наблюдается и в Geekbench 5, где процессор показал результат 1700 баллов, тогда как по многоядерной производительности оценка достигла 14 018 баллов. Данные показатели на 20% и 26% соответственно выше, чем у Core i9-10900K. В дополнительных данных от Geekbench сообщается о тактовой частоте около 5 ГГц, что говорит о работе механизма разгона Precision Boost от AMD.

Все это говорит об одном: похоже, AMD наконец-то обогнала Intel по одноядерной производительности. Конечно, первые утечки тестов стоит воспринимать с долей здорового скепсиса, но судя по всему, в ближайшее время Intel утратит первенство среди игровых компьютеров.

Положение Intel ухудшает еще и то, что грядущие Rocket Lake-S, которые бы в теории могли бы исправить ситуацию, будут обладать максимум 8 ядрами с 16 потоками: с огромной долей вероятности им не поможет даже архитектура ядер Willow Cove, что будет взята от Ice Lake.

AMD Ryzen 9 5950X против Intel Core i9-10900K в однопоточном тесте PassMark (Изображение: PassMark)
AMD Ryzen 9 5950X против Intel Core i9-10900K в однопоточном тесте PassMark (Изображение: PassMark)
Тестирование AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench 5 (Изображение: Geekbench на Videocardz)
Тестирование AMD Ryzen 9 5950X в Geekbench 5 (Изображение: Geekbench на Videocardz)

Источник(и)

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PassMark и Geekbench на Videocardz

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-10-30 (Update: 2020-10-30)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 