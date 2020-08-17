Мстители помогут Intel в борьбе с AMD
Компания Intel представила "настольные процессоры Core в специальной упаковке Marvel Avengers Collector's Edition" - анонс состоялся в Twitter-аккаунте компании. В рамках коллаборации были использованы работы уличного художника Тристана Итона (Tristan Eaton), основанные на киновселенной Marvel. Кроме того, данный шаг призван подстегнуть продажи готовящейся к выходу 4 сентября 2020 игре про Мстителей от студии Square Enix.
Сообщается, что дизайнерскую упаковку получат процессоры Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA и i9-10900KA (литера "A" в названии моделей говорит лишь о принадлежности к данной дизайнерской серии Avengers).
Согласно данным, которые опубликовал пользователь @momomo, сами процессоры ничем не отличаются от стандартных моделей в обычной упаковке. В Intel пока что ничего не сообщают о ценах на "новые" процессоры, но уже очевидно, что маркетинговую войну с AMD компания выигрывает.
Источник(и)
Twitter через Overclock3d