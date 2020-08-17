Notebookcheck

Мстители помогут Intel в борьбе с AMD

Intel решила позвать Мстителей на помощь в нелегкой борьбе с AMD (Изображение: Twitter)
Intel решила позвать Мстителей на помощь в нелегкой борьбе с AMD (Изображение: Twitter)
Через свой Twittter-аккаунт компания Intel анонсировала коллаборацию с художником-монументалистом Тристаном Итоном (Tristan Eaton), в результате которой некоторые процессоры 10 поколения будут выпускаться в особой упаковке "Collector's Editions". Сами процессоры ничем не будут отличаться от обычных моделей, а о ценниках (будут они выше или ниже) компания ничего не сообщила.
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸
бизнес Comet Lake компьютеры слухи игры

Компания Intel представила "настольные процессоры Core в специальной упаковке Marvel Avengers Collector's Edition" - анонс состоялся в Twitter-аккаунте компании. В рамках коллаборации были использованы работы уличного художника Тристана Итона (Tristan Eaton), основанные на киновселенной Marvel. Кроме того, данный шаг призван подстегнуть продажи готовящейся к выходу 4 сентября 2020 игре про Мстителей от студии Square Enix.

Сообщается, что дизайнерскую упаковку получат процессоры Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA и i9-10900KA (литера "A" в названии моделей говорит лишь о принадлежности к данной дизайнерской серии Avengers).

Согласно данным, которые опубликовал пользователь @momomo, сами процессоры ничем не отличаются от стандартных моделей в обычной упаковке. В Intel пока что ничего не сообщают о ценах на "новые" процессоры, но уже очевидно, что маркетинговую войну с AMD компания выигрывает.

Источник(и)

Twitter через Overclock3d

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Deirdre O'Donnell, 2020-08-17 (Update: 2020-08-17)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 