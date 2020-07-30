Процессоры Intel Rocket Lake-S могут получить поддержку PCIe 4.0

Rocket Lake-S на данный момент во всех утечках и по данным самой Intel станет следующим поколением процессоров после Comet Lake-S. И вот, теперь в сети появилась утечка, в которой утверждается, что данные чипы Intel получат поддержку стандарта PCIe 4.0. Сообщается, что будущие процессоры будут иметь вплоть до 20 линий этого интерфейса.

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Выход процессоров Intel Rocket Lake-S ожидается в худшем случае в 2021 году. Однако, последняя утечка на тему грядущего поколения чипов раскрывает ранее неизвестную их особенность - сообщается, что новое семейство получит поддержку стандарта PCIe 4.0. Сама утечка представляет собой который на суд общественности представил владелец Twitter-аккаунта @TUM_APISAK.



Раздел аппаратного обеспечения указывает на наличие у системы с Rocket Lake-S NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4x4. Скорость в ходе теста составила 1192.11 МБ/с (44999.6 IOPS).



Отдельно уточняется, что наследники Comet Lake-S будут содержать вплоть до 20 линий интерфейса PCIe 4.0.



Другие слухи о Rocket Lake-S также содержат информацию о улучшенной архитектуре Cypress Cove, однако есть и другие данные, утверждающие, что это лишь Willow Cove с измененным названием. Как бы там ни было, есть практически 100% вероятность, что новые процессоры по-прежнему будут производится по 14 нанометровому техпроцессу.