Apple официально заявила о переходе всех своих компьютеров линейки Mac на эксклюзивные ARM-процессоры собственной разработки - переход будет плавным и займет 2 года. Собственный чип получил название Apple silicon и новая macOS Big Sur его уже поддерживает. Компания уже выпускает наборы для разработчиков, в которых поставляется компьютер Mac Mini с чипсетом A12Z Bionic. Несмотря на переход, Apple продолжит осуществлять поддержку моделей на Intel еще долгие годы.

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Мы уже говорили ранее о намерении Apple постепенно перейти на ARM процессоры и вот наконец компания официально подтвердила свои планы на этот счет. Итак, вся линейка компьютеров Mac будет переведена на процессор собственной разработки под названием Apple silicon. Цель перехода и разработчиков в частности - создать общую универсальную экосистему для iPhone и Mac.

Apple продемонстрировала работу macOS Big Sur на устройстве с чипсетом от iPad Pro - A12Z Bionic. Новая macOS Big Sur содержит необходимую подсистему, которая позволит разработчикам портировать приложения на кастомную платформу. Более того, Microsoft и Adobe уже в ближайшем будущем выпустят полностью адаптированные под новый процессор версии Office 365 и Creative Cloud. Вполне естественно, собственные приложения Apple - Final Cut Pro и Logic Pro - сразу будут поддерживаться на устройствах с фирменным чипом.

Apple надеется завершить переход всей линейки компьютеров Mac на ARM примерно за 2 года. Тем не менее, новые Mac на Intel никуда не деваются, как и их поддержка, которую компания обещает осуществлять еще долгое время. Переход с Intel на ARM - это историческое событие для Apple и по значимости аналогично моменту, когда компания объявила о переходе с IBM PowerPC на Intel много лет назад. Как и в прошлый раз, компания представила новую подсистему Rosetta 2, которая практически стирает грань по опыту использования между приложениями для Intel и ARM на компьютерах Mac.

То есть, в большинстве случаев пользователи даже не будут знать для какой архитектуры написано приложение - оно просто будет работать. Более того, Apple даже продемонстрировала запуск игры Shadow of the Tomb Raider, которая вполне неплохо себя чувствовала, несмотря на то, что была запущена на эмуляторе. Во время демонстрации также было показано редактирование 4K-видео в Final Cut Pro, которое происходило без задержек и в реальном времени, а также открытие 5-гигабайтного PSD-файла в Photoshop без каких-либо задержек. Переход на ARM также означает, что приложения для iPhone и iPad теперь будут нативно работать и в macOS без каких-либо модификаций.

Разработку под Apple silicon можно начать уже сейчас с помощью программы Universal App Quick Start. В ее рамках предоставляется необходимая документация, поддержка на форуме, бета-версия macOS Big Sur и Xcode 12. Для тестирования приложений разработчикам будет предоставляться Developer Transition Kit (DTK). Данный набор представляет из себя компьютер Mac Mini с чипсетом A12Z Bionic, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ. Набор можно приобрести за $500 на сайте developer.apple.com.