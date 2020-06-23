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Компания Apple представила мобильную операционную систему iOS 14. Новая версия включает не только изменения в дизайне, но и новые функции для iPhone.

Главным нововведением в iOS 14 стали виджеты домашнего экрана. При добавлении виджета на главный экран, приложения автоматически высвобождают место под него. Пользователи также смогут изменять размеры и расположение виджетов и организовывать их в группы Smart Stack.

iOS 14 также получила сразу несколько новых функций, включая App Library - новый вариант домашнего экрана, который автоматически располагает все скачанные установленные приложения в группы. Пока что непонятно, сможет ли пользователь самостоятельно выбирать способ сортировки. Еще одним нововведением стал режим картинка-в-картинке, благодаря которому пользователи смогут, к примеру, общаться в FaceTime и одновременно использовать другое приложение. Кроме того, теперь при входящем вызове отображается лишь небольшое уведомление в верхней части дисплея, вместо полноэкранного окна.

Сообщения также были переработаны. Теперь пользователи могут закрепить вверху списка до 9 наиболее важных диалогов, а также подключать к диалогу других людей, упоминая их в тексте сообщения. Более того, есть возможность ответить именно на то сообщение, которое вы хотите, а не всей группе - нечто вроде субтреда на форумах. Наконец, прибыла очередная порция новых функций для Memoji: новые возрастные рамки, 20 новых причесок и вариантов головных уборов, а также возможность добавить маску вашему Memoji.

Показала Apple и новое приложение Translate. Как Google Переводчик и прочие подобные приложения, Translate будет способно переводить устную и письменную речь на множество языков. На момент запуска поддерживается только 11 языков, но зато есть функция оффлайн-перевода.

Одно из интересных нововведений - App Clips, аналог быстрых приложений из Android. По сути это небольшие (<10 МБ) приложения для совершения транзакций. К примеру, вам надо оплатить парковку машины: вы сканируете QR-код, смартфон загружает и сразу же открывает приложение-клиент, а после совершения оплаты оно автоматически удаляется. В Apple считают, что так быстрее и удобнее, чем устанавливать приложение полностью и регистрироваться в нем.

В целом, iOS 14 получила множество других возможностей: разблокировку и запуск двигателя совместимых автомобилей через NFC, улучшение производительности в Safari, новый компактный экран Siri, новые технологии безопасности и множество других полезных особенностей.