Notebookcheck

WWDC 2020 | Apple анонсировала iOS 14 с улучшенным интерфейсом и новым функционалом

iOS 14 получила сразу несколько новых функций (Изображение Apple)
iOS 14 получила сразу несколько новых функций (Изображение Apple)
Вчера на WWDC 2020 компания Apple представила операционную систему iOS 14. Новая версия получила улучшения дизайна и новые функции.
Sam Medley, 🇺🇸
Apple iOS iPhone Launch телефоны Software сенсорный

Компания Apple представила мобильную операционную систему iOS 14. Новая версия включает не только изменения в дизайне, но и новые функции для iPhone.

Главным нововведением в iOS 14 стали виджеты домашнего экрана. При добавлении виджета на главный экран, приложения автоматически высвобождают место под него. Пользователи также смогут изменять размеры и расположение виджетов и организовывать их в группы Smart Stack.

iOS 14 также получила сразу несколько новых функций, включая App Library - новый вариант домашнего экрана, который автоматически располагает все скачанные установленные приложения в группы. Пока что непонятно, сможет ли пользователь самостоятельно выбирать способ сортировки. Еще одним нововведением стал режим картинка-в-картинке, благодаря которому пользователи смогут, к примеру, общаться в FaceTime и одновременно использовать другое приложение. Кроме того, теперь при входящем вызове отображается лишь небольшое уведомление в верхней части дисплея, вместо полноэкранного окна. 

Сообщения также были переработаны. Теперь пользователи могут закрепить вверху списка до 9 наиболее важных диалогов, а также подключать к диалогу других людей, упоминая их в тексте сообщения. Более того, есть возможность ответить именно на то сообщение, которое вы хотите, а не всей группе - нечто вроде субтреда на форумах. Наконец, прибыла очередная порция новых функций для Memoji: новые возрастные рамки, 20 новых причесок и вариантов головных уборов, а также возможность добавить маску вашему Memoji.

Показала Apple и новое приложение Translate. Как Google Переводчик и прочие подобные приложения, Translate будет способно переводить устную и письменную речь на множество языков. На момент запуска поддерживается только 11 языков, но зато есть функция оффлайн-перевода.

Одно из интересных нововведений - App Clips, аналог быстрых приложений из Android. По сути это небольшие (<10 МБ) приложения для совершения транзакций. К примеру, вам надо оплатить парковку машины: вы сканируете QR-код, смартфон загружает и сразу же открывает приложение-клиент, а после совершения оплаты оно автоматически удаляется. В Apple считают, что так быстрее и удобнее, чем устанавливать приложение полностью и регистрироваться в нем. 

В целом, iOS 14 получила множество других возможностей: разблокировку и запуск двигателя совместимых автомобилей через NFC, улучшение производительности в Safari, новый компактный экран Siri, новые технологии безопасности и множество других полезных особенностей.

Источник(и)

Apple

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Sam Medley, 2020-06-23 (Update: 2020-06-23)
Sam Medley
Editor of the original article: Sam Medley - Review Editor - @samuel_medley

 