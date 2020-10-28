Apple может выпустить обновленный MacBook Pro 16 до конца года

Больше всего новостей сейчас, конечно же, о новых MacBook на ARM, но Apple, похоже, готовит фанатам еще один сюрприз - обновленный 16-дюймовый MacBook Pro. Судя по имеющимся данным, модель появится еще до конца текущего года.

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С момента выхода первого 16-дюймового Apple MacBook Pro прошел уже примерно год. Официального анонса обновленного MacBook Pro 16 компания пока еще не делала, но некий намек на это событие, похоже, имеется.

Так, среди изменений в новой версии Boot Camp 6.1.13 значится "исправление проблем со стабильностью...на 16-дюймовом MacBook Pro (2019 и 2020)"; в списке изменений также упоминается MacBook Pro 13. Apple выпустила дополнительную конфигурацию MacBook Pro 16 с видеокартой Radeon Pro 5600M в этом году, но данная модель на сайте компании по-прежнему упоминается как 16-дюймовый MacBook Pro 2019. Соответственно, либо в список изменений Boot Camp 6.1.13 закралась ошибка, либо это намек на выход обновленного 16-дюймового MacBook Pro.