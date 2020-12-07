Notebookcheck

Apple собирается выпустить MacBook в черном цвете

Apple не выпускала MacBook в черном цвете уже более десяти лет (Изображение: Colorware)
Apple не выпускала MacBook в черном цвете уже более десяти лет (Изображение: Colorware)
Очередной патент Apple поведал о желании компании использовать черное матовое покрытие для алюминия, стали и титана. Такой тип покрытия обычно получают методом анодирования, а значит в скором времени мы вполне можем увидеть матовые черные iPhone, MacBook, iPad и даже Apple Watch.
Alex Alderson,
Apple MacBook бизнес

Интригующий патент опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Конечно, само наличие патента совсем не значит, что уже в ближайшее время (или вообще когда-либо) мы увидим упоминаемую в нем технологию/особенность/устройство - скорее это подсказка о том, над чем конкретная компания сейчас активно работает или собирается работать в будущем. В данном случае речь идет о патенте компании Apple на "анодированные части корпуса, имеющие черную матовую окраску".

В патенте также упоминается, что данное матовое покрытие обладает "светопоглощающими свойствами", улучшающими внешний вид. Судя по всему, в Apple придумали свой аналог самой черной в мире краски Vantablack 2.0 и BLACK 2.0, которые поглощают большую часть падающего на них света.

Производитель собирается использовать данное покрытие для анодированного алюминия, стали и титана, что позволит применять его в самых разных устройствах. И так как сама Apple не указала в каком именно своем продукте собирается использовать такую окраску, черный цвет может получить что угодно: от MacBook Pro до Apple Watch и подставок для мониторов. Ранее эксперименты с черным цветом у Apple уже были, но если говорить о MacBook, то последний раз он выпускался в подобной расцветке в далеком 2008 году.

(Изображение: USPTO)

Источник(и)

United States Patent and Trademark Office, Patently Apple, MacRumors, Colorware - Изображение

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Alex Alderson, 2020-12- 7 (Update: 2020-12- 7)
Alex Alderson
Editor of the original article: Alex Alderson - News Editor - @aldersonaj

 