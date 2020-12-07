Apple собирается выпустить MacBook в черном цвете

Очередной патент Apple поведал о желании компании использовать черное матовое покрытие для алюминия, стали и титана. Такой тип покрытия обычно получают методом анодирования, а значит в скором времени мы вполне можем увидеть матовые черные iPhone, MacBook, iPad и даже Apple Watch.

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Интригующий патент опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Конечно, само наличие патента совсем не значит, что уже в ближайшее время (или вообще когда-либо) мы увидим упоминаемую в нем технологию/особенность/устройство - скорее это подсказка о том, над чем конкретная компания сейчас активно работает или собирается работать в будущем. В данном случае речь идет о патенте компании Apple на "анодированные части корпуса, имеющие черную матовую окраску".

В патенте также упоминается, что данное матовое покрытие обладает "светопоглощающими свойствами", улучшающими внешний вид. Судя по всему, в Apple придумали свой аналог самой черной в мире краски Vantablack 2.0 и BLACK 2.0, которые поглощают большую часть падающего на них света.