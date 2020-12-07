Apple собирается выпустить MacBook в черном цвете
Интригующий патент опубликовало Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO). Конечно, само наличие патента совсем не значит, что уже в ближайшее время (или вообще когда-либо) мы увидим упоминаемую в нем технологию/особенность/устройство - скорее это подсказка о том, над чем конкретная компания сейчас активно работает или собирается работать в будущем. В данном случае речь идет о патенте компании Apple на "анодированные части корпуса, имеющие черную матовую окраску".
В патенте также упоминается, что данное матовое покрытие обладает "светопоглощающими свойствами", улучшающими внешний вид. Судя по всему, в Apple придумали свой аналог самой черной в мире краски Vantablack 2.0 и BLACK 2.0, которые поглощают большую часть падающего на них света.
Производитель собирается использовать данное покрытие для анодированного алюминия, стали и титана, что позволит применять его в самых разных устройствах. И так как сама Apple не указала в каком именно своем продукте собирается использовать такую окраску, черный цвет может получить что угодно: от MacBook Pro до Apple Watch и подставок для мониторов. Ранее эксперименты с черным цветом у Apple уже были, но если говорить о MacBook, то последний раз он выпускался в подобной расцветке в далеком 2008 году.
Источник(и)
United States Patent and Trademark Office, Patently Apple, MacRumors, Colorware - Изображение