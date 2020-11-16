У Apple iPhone 12 mini обнаружились проблемы с сенсорным экраном
Представленный недавно iPhone 12 mini оказался довольно популярным среди покупателей и уже побудил многих производителей Android-смартфонов выпустить более компактные верии собственных флагманов. Тем не менее, оказалось, что Apple, вероятно, не успела довести младший iPhone до идеала.
Впервые проблему с iPhone 12 mini описал пользователь форума MacRumors под ником MacBainNO, после чего многие владельцы новой модели также сообщили о схожих трудностях: "Чувствительность сенсора на экране блокировки значительно снижена - приходится дотрагиваться до иконок очень легко, чтобы смартфон среагировал. Проблема проявляется только когда на экране установлена защитная пленка, а на смартфоне одет чехол. При этом, если дотронуться пальцем до камеры, то сенсорный экран начинает работать нормально."
В итоге, на момент написания данной новости в указанной теме на форуме MacRumors уже 24 страницы с комментариями пользователей, а вот на официальном форуме Apple пока царит тишина. На Reddit также есть обсуждение данной проблемы (тема открылась 2 дня назад), которое собрало 283 комментария - все ссылки мы привели в разделе с источниками.
Пока что Apple не спешит выступить с официальным заявлением по поводу нюансов работы своего смартфона, обновление с исправлением ошибок также пока никому не приходило. Пока что утверждать что-либо наверняка рано, но вполне может оказаться и так, что первые партии iPhone 12 mini содержат аппаратные дефекты и их придется отзывать из продажи.