У Apple iPhone 12 mini обнаружились проблемы с сенсорным экраном

Пока счастливые обладатели старших iPhone радуются приобретенным смартфонам, некоторые владельцы iPhone 12 mini столкнулись с плохой отзывчивостью сенсорного экрана на экране блокировки. Проблема упоминается в отзывах пользователей на Reddit и MacRumors, а Apple пока не спешит предоставить официальный ответ.

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Представленный недавно iPhone 12 mini оказался довольно популярным среди покупателей и уже побудил многих производителей Android-смартфонов выпустить более компактные верии собственных флагманов. Тем не менее, оказалось, что Apple, вероятно, не успела довести младший iPhone до идеала.

Впервые проблему с iPhone 12 mini описал пользователь форума MacRumors под ником MacBainNO, после чего многие владельцы новой модели также сообщили о схожих трудностях: "Чувствительность сенсора на экране блокировки значительно снижена - приходится дотрагиваться до иконок очень легко, чтобы смартфон среагировал. Проблема проявляется только когда на экране установлена защитная пленка, а на смартфоне одет чехол. При этом, если дотронуться пальцем до камеры, то сенсорный экран начинает работать нормально."

В итоге, на момент написания данной новости в указанной теме на форуме MacRumors уже 24 страницы с комментариями пользователей, а вот на официальном форуме Apple пока царит тишина. На Reddit также есть обсуждение данной проблемы (тема открылась 2 дня назад), которое собрало 283 комментария - все ссылки мы привели в разделе с источниками.