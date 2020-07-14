Apple MacBook: сначала стеклянные тачпады, а теперь еще и стеклянные клавиши?

Последние пару лет клавиатуры Apple MacBook получили много критики из-за неудачно спроектированного механизма butterfly. Тем не менее, компания не оставляет попыток вносить инновации в данном направлении, о чем говорит свежий патент на стеклянные клавиши для MacBook.

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Apple склонна использовать стекло в своих продуктах: от экрана первого iPhone до тачпадов современных Apple MacBook. Можно было бы подумать, что после недавних громких неудач с клавиатурами, компания постесняется вносить какие-либо изменения и исправления в этот компонент, но купертиновцы оказались гораздо смелее. На ресурсе Wccftech засветился патент от Apple на стеклянные клавиши - звучит интригующе, не так ли?

В настоящее время все мы привыкли к стандартным пластиковым клавишам в ноутбуках, но у них есть свои недостатки: они начинают блестеть после длительного использования (из-за наслоения кожного жира), а нанесенные символы со временем могут стереться. Избавиться разом ото всех недостатков Apple планирует с помощью замены пластика на прозрачное стекло. Символы будут наносится на обратную сторону такой клавиши, потому стираться со временем не будут.

Вполне естественно, Apple оставит подсветку клавиатуры: двухцветную или RGB с регулировкой оттенка и яркости. Символы будут нанесены специальной краской, благодаря которой будут хорошо читаться как днем, так и ночью. Помимо отсутствия износа, такие клавиши, по идее, будут характеризоваться более привлекательным внешним видом.

Будем надеяться, что клавиатуры и правда станут удобнее и красивее в будущем, ведь инновации всегда нужны.